俄國巨乳發言人手滑　誤發「露點自拍」到國防部IG！裸照瘋傳

▲蘿西亞娜手滑將裸照上傳至國防部Instagram。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯國防部女發言人蘿西亞娜（Rossiyana Markovskaya）因為擁有高顏值與超兇巨乳，2017年一上任隨即引發國際關注，甚至被譽為是總統普丁的「龐德女郎」。然而她2018年卻爆出在俄羅斯國防部的官方Instagram帳號上，手滑誤發了一張全裸自拍，儘管秒刪，但仍然被網友備份。如今俄烏衝突引發全球關注，這名「最兇」發言人的陳年舊照也再度被搬上檯面。

根據《每日星報》報導，蘿西亞娜2017年被任命為俄羅斯國防部發言人，此後她便一直在克里姆林宮內外工作。1991年出生的她畢業於遠東聯邦大學新聞系，在此之前她曾是一名政治記者，先後在全俄國家廣播公司與國防部媒體紅星電視任職。

▲在裸照風波前，蘿西亞娜從不吝嗇分享自己的好身材。（圖／翻攝自推特）

蘿西亞娜的五官深邃，還有超兇身材，因此也格外引發俄國人民注意，甚至封她為「最美麗的防禦」（Defense Cutie），而她同時也被視為是普丁的「龐德女郎」。蘿西亞娜從不吝於向外界分享自己的私生活，光是個人Instagram就有1.9萬人追蹤。

直到2018年，上任不到1年的蘿西亞娜卻爆出裸照風波，她疑似手滑，在俄羅斯國防部的官方Instagram的限時動態中，失手發出自己的露點裸照。只見照片中的她一絲不掛，側坐在地面上，雙腿間則是夾著一隻灰色娃娃，超火辣的照片也瞬間讓追蹤國防部帳號的民眾傻眼。

儘管發現失誤後，該帳號隨即刪除動態，但是仍被廣大網友備份留存。事發後，蘿西亞娜本人更是將自己的帳號改為私人帳號。如今俄羅斯攻打烏克蘭，兩國衝突成為國際關注的焦點，這位代表俄軍的國防部美女發言人也獲得外界矚目，她的黑歷史與不雅照則是再度遭到瘋傳。

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