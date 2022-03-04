澤倫斯基已熬過3場暗殺！　傭兵殺手握24人「死亡名單」藏身基輔

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／烏克蘭總統辦公室）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭迄今1週多，如今有消息指出，光是在這段期間內，烏克蘭總統澤倫斯基就面臨3場暗殺行動，其中2場暗殺行動的幕後黑手就是傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）。消息指，該集團有400人藏身基輔，且手中握有一份24名烏克蘭人的暗殺名單。

紐約郵報引述泰晤士報等報導，俄羅斯反戰人士向烏克蘭提供情報，稱有2個不同的雇傭軍組織計畫發動襲擊，成功挫敗暗殺行動。烏克蘭國家安全及國防部長表示，「我們收到俄羅斯聯邦全局的情報，他們不想參與這場血腥戰事」。

紐約時報指出，克里姆林宮支持的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）是其中2場暗殺未遂行動的幕後黑手，一旦得手，莫斯科當局可能會否認直接參與暗殺。

消息人士透露，瓦格納集團成員帶著一份列有24名官員的暗殺名單進入烏克蘭，這群官員一旦喪命，可能將烏克蘭政府陷入混亂，令人關注的是，首都基輔仍有400多名瓦格納集團成員。

此外，澤倫斯基26日在基輔郊區躲過來自車臣精銳特種部隊「卡德羅維特小隊」（Kadyrovites）的暗殺。根據烏克蘭國安委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）1日的說法，車臣暗殺部隊已被消滅。

其實早在俄羅斯上週開始入侵烏克蘭時，美國就向澤倫斯基提出撤離基輔的行動。但這項提議被澤倫斯基拒絕，他也直說，「我們需要的是彈藥，不是搭便車！」

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