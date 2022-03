俄軍高舉手榴彈「不投降就炸成平地」　烏克蘭人應戰回嗆：滾回去

▲俄軍在市區高舉手榴彈,威脅烏克蘭人投降。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

烏俄衝突持續延燒,網路上一段影片拍到,一名俄羅斯士兵和烏克蘭民眾發生衝突,突然雙手舉起2顆手榴彈,以為這樣就可以威脅烏克蘭人投降,然而勇敢的烏克蘭民眾完全不吃這套,不但不退卻反而回嗆他無恥。

事件發生在烏克蘭東北部城市科諾托普(Konotop),影片中可看到,俄羅斯士兵進攻該地區後,為了讓烏克蘭人民乖乖投降,穿過人群時竟然手持2顆手榴彈示眾,不過烏克蘭人民沒有因此畏懼,反而回嗆「滾出去」、「不要以為有手榴彈就了不起」。

Video of the #Russian delegation that came to the town of Konotop to "negotiate" (i.e. threatened to level the city).



I don't think I need to translate the reaction of the residents. pic.twitter.com/UIiJfeBLXe