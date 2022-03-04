　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍高舉手榴彈「不投降就炸成平地」　烏克蘭人應戰回嗆：滾回去

俄軍「高舉2顆手榴彈」威脅投降　烏克蘭民眾應戰回嗆：滾回去。（圖／翻攝自Twitter）

▲俄軍在市區高舉手榴彈，威脅烏克蘭人投降。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

烏俄衝突持續延燒，網路上一段影片拍到，一名俄羅斯士兵和烏克蘭民眾發生衝突，突然雙手舉起2顆手榴彈，以為這樣就可以威脅烏克蘭人投降，然而勇敢的烏克蘭民眾完全不吃這套，不但不退卻反而回嗆他無恥。

事件發生在烏克蘭東北部城市科諾托普(Konotop)，影片中可看到，俄羅斯士兵進攻該地區後，為了讓烏克蘭人民乖乖投降，穿過人群時竟然手持2顆手榴彈示眾，不過烏克蘭人民沒有因此畏懼，反而回嗆「滾出去」、「不要以為有手榴彈就了不起」。

另外一段影片則可看到，市長塞梅尼欣(Artem Semenikhin)向市民表示，俄軍發出最後通牒，要他乖乖投降，否則就會用砲彈把這裡夷為平地，「我來這裡就是要應戰的，大家現在一起做出決定，因為他們的大砲已經對準我們」，而群眾也激昂回應，「當然是戰鬥」。影片在網路上瘋傳，烏克蘭人為了保護家園誓死奮戰的精神獲得網友大讚，「烏克蘭人太勇敢了」、「市長是英雄」。

▼市長登高一呼，市民決定應戰俄軍。（圖／翻攝自Twitter）

俄軍「高舉2顆手榴彈」威脅投降　烏克蘭民眾應戰回嗆：滾回去。（圖／翻攝自Twitter）

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
LIVE／俄猛轟歐最大核電廠　砲彈觸地炸裂瞬間曝光
快訊／蓬佩奧：美國應以外交承認中華民國
普丁恐被推翻！BBC分析5種結局　揭擅自開戰下場
歐洲最大核電廠遭砲擊！　「火光炸裂」瞬間影片曝光
全台最貴釘子戶「2坪地喊4億」！　幕後竟是前立委炒翻天
這款掃實聯制App有毒！　數萬人已下載
野生福原愛被拍！　現場1舉動網爽翻了
【即時民調】全台大停電，您認為王美花該不該發雞排？
俄烏代表團開始談判！　聚焦3關鍵問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍手持機關槍！　烏克蘭人「肉身阻擋」軍隊車怒嗆：殺人凶手

烏克蘭新日常！7歲男童學習「製作汽油彈」　全民皆兵一同備戰

車上有6歲孩1個月嬰照樣殺　烏克蘭警「全家5人」遭俄軍冷血擊斃

放下武器就愛愛！辣妹肉體誘惑俄羅斯兵　自願「獻身」救戰爭

爽中樂透3億元！男離奇「摔斷脖子身亡」　巨額獎金只能留給女兒

澤倫斯基已熬過3場暗殺！　傭兵殺手握24人「死亡名單」藏身基輔

俄軍高舉手榴彈「不投降就炸成平地」　烏克蘭人應戰回嗆：滾回去

烏克蘭核電廠遭砲擊「火光炸裂」瞬間曝　核武專家揭最大恐懼

普丁恐被推翻！BBC分析俄烏戰爭「5種結局」　擅自開戰下場曝

白俄傳將與俄軍聯手！　烏克蘭軍方稱：已下令派兵越境攻烏

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

劉力穎開嗆「韓系YouTuber」背後小動作！ 丟3線索：網友已猜到是誰

邰智源「我恨香菜」陳珊妮開導無效　讚邰哥會唱...拱當她嘉賓？緊張了XD

突然停電！媽急拿燈衝下樓救狗 驚見牠淡定「靜守樓梯口」萌翻

「欠銀行越多錢越划算！」　錢幣蒐藏家：通膨怪獸來了

澤倫斯基已熬過3場暗殺！　傭兵殺手握24人「死亡名單」藏身基輔

俄軍高舉手榴彈「不投降就炸成平地」　烏克蘭人應戰回嗆：滾回去

烏克蘭核電廠遭砲擊「火光炸裂」瞬間曝　核武專家揭最大恐懼

普丁恐被推翻！BBC分析俄烏戰爭「5種結局」　擅自開戰下場曝

白俄傳將與俄軍聯手！　烏克蘭軍方稱：已下令派兵越境攻烏

俄羅斯人開始逃國外！怕戒嚴被徵兵　「作夢也想不到會這樣」

越南餐廳辦派對鼓勵顧客「摸比基尼女郎私處」挨轟　老闆再爆內幕

不斷更新／烏克蘭南部「歐洲最大核電廠」驚傳遇襲　監控畫面曝光

普丁重大打擊！俄高級將領傳遭烏克蘭狙擊手擊斃　攻烏計劃再遇阻

「歐洲最大核電廠遇襲」白宮監控中　拜登急通話澤倫斯基

台灣男網新生代台維斯盃首戰瓜地馬拉　吳東霖、曾俊欣明打頭陣

新爸爸「貼緊索爾」一起躺小窩入睡！　住台北新家放閃照曝光

金曲歌手踢館《聲林3》辦演唱會　全場傻眼：妳來幹嘛

4年種4萬棵樹！　玉山銀攜林務局造林減碳

探索桃園龍潭！一日私房景點懶人包　走入湖中涼亭、吃豆花超放鬆

快訊／林姿妙女兒涉貪無保請回！檢提抗告結果出爐

乾拌麵好貴？國宴廚的「麻辣拌麵醬」超簡單　再1關鍵：熱炒鍋

澤倫斯基已熬過3場暗殺！　傭兵殺手握24人「死亡名單」藏身基輔

地緣政治風險難撼美股？歷史經驗：若無影響原油供給影響有限

業師雲集傳授技能　崑大環工系連續16年獲就業學程補助

國際熱門新聞

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

42歲人妻憋2年參加遊歐團　第7天竟染病喪命

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

俄富豪祭出100萬美元　懸賞普丁項上人頭

快訊／歐洲最大核電廠傳起火！　監控畫面曝

普丁稱攻烏克蘭按計畫進行　陣亡士兵撫卹曝

俄軍坦克卡關基輔3天沒動靜　專家研判這些原因

普丁重大打擊！俄少將傳遭烏克蘭狙擊手擊斃

俄烏2輪和談結束　商討停火及開闢人道走廊

烏外長：核電廠爆炸恐為車諾比10倍

白目俄兵「在戰場拍抖音」　蠢到被抓淪戰俘

更／俄烏代表團開始談判：聚焦3項關鍵問題

爸抱兒血屍痛哭！　烏南港市遭俄軍轟炸24小時

烏克蘭首淪陷大城　赫爾松「滿街曝屍」

更多熱門

相關新聞

復興榮耀難掩經濟慘狀　耗軍力又賠國運

復興榮耀難掩經濟慘狀　耗軍力又賠國運

俄羅斯發動對烏克蘭的戰爭，表面上是以民族主義及烏克蘭越來越傾向歐洲國家，已威脅到俄羅斯的安全為藉口出兵，但實際上乃為轉移俄羅斯國內經濟每況愈下的民怨。

烏克蘭核電廠遭砲擊　火光炸裂畫面曝

烏克蘭核電廠遭砲擊　火光炸裂畫面曝

保時捷、福斯集團捐款援助烏克蘭

保時捷、福斯集團捐款援助烏克蘭

烏克蘭軍方稱：白俄已下令派兵越境攻烏

烏克蘭軍方稱：白俄已下令派兵越境攻烏

俄羅斯拳王公開反戰　看新聞好難過

俄羅斯拳王公開反戰　看新聞好難過

關鍵字：

烏俄戰爭烏克蘭Konotop手榴彈Artem Semenikhin

讀者迴響

熱門新聞

停電啪啪GG了！鳳梨摸黑「床上用愛發電」辣女友

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

42歲人妻憋2年參加遊歐團　第7天竟染病喪命

獨／AV女優集體閃人　經紀人怒揭2黑幕「都是假的」

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

他號召「北部人幫省電」　溫馨貼文遭噴爛

被問「要不要發雞排」！王美花回應了

俄富豪祭出100萬美元　懸賞普丁項上人頭

小S「暴腫一圈」撞臉陳文茜！無P真實體型全被拍

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

台電補償方案出爐！工業及家庭用電費95折　停電逾6小時打9折

全台大停電「名店連躲3次」！執行長神排休讓網跪了

更多

最夯影音

更多
澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為
提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面