豬排蓋飯「海苔粉多一點」打開全綠了　老饕讚：根本賺到！

記者黃翊婷／綜合報導

每個人點餐時都有自己喜歡的調味，像是希望胡椒粉多一點或辣椒粉多一點。一名女網友3日在臉書PO文表示，打電話訂餐時跟店員說海苔粉要多一點，沒想到打開之後，白飯上面竟然滿滿一層都是海苔粉，讓她嚇了一跳；而其他網友看完紛紛留言表示根本賺到，「誠意滿滿！這粉不便宜」、「看起來就特別好吃」。

▲原PO拿到的白飯上面都是海苔粉。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，打電話跟店員訂餐時，要求海苔粉多一點，結果拿到餐點一打開，豬排旁邊的白飯居然全「綠」了，上面滿滿一層都是海苔粉，「整罐下去了耶，天啊，還好我不是說辣椒粉多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，這篇文章公開之後，大多數網友都覺得很羨慕並留言表示，「看起來就特別好吃」、「捲一捲就變壽司了」、「根本賺到」、「誠意滿滿！這粉不便宜」、「這個很可以」、「豬排蓋飯變海苔蓋飯，送單點豬排」、「如果家裡有白飯就可以吃很多了」。

還有在餐飲業工作的網友分享，「哈哈哈，我上班站內場，遇到備註胡椒粉多，我都會拚命撒」。也有人稱讚店家很大方，「通常這樣加調味料，或者是調味料不怕客人加的店，生意都不會太差」、「這種會給很多的店，真的好幸福啊」。