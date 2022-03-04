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俄開戰9天「未拿到制空權」！專家不解：超強「空優」到哪去了？

▲▼俄羅斯空軍的一架米格-31（MiG-31K）在閱兵典禮上，攜帶匕首飛彈（Kinzhal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯到現在都沒有拿到烏克蘭制空權，連軍事專家都覺得莫名其妙。圖為俄軍米格-31（MiG-31K）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

俄羅斯開戰烏克蘭已進入第9天，原先各界認為，以兩國軍力相比，俄軍將迅速掌控制空權，但俄軍至今地面推進仍然緩慢，烏克蘭空軍及空防系統也未被俄軍擊垮，甚至還能進行防空和對地打擊任務。「俄羅斯空軍發生什麼事？」全球軍事專家都跌破眼鏡感到「莫名其妙」，難以理解俄羅斯引以為傲的龐大空軍到底出了什麼問題。

根據《路透社》報導，在俄羅斯對烏克蘭開戰前，美國軍事專家就預測，俄羅斯將發動猛烈攻擊，集結空中力量，摧毀烏克蘭的空軍和防空系統，以掌握制空權，「正如1938年以來幾乎所有軍事衝突中所看到的那樣」。但出乎意料的，俄軍開戰以來的行動並未採取此一「合乎邏輯」的舉動，不但龐大部隊停滯不前，俄軍攻勢也到處受挫。

▲▼ 遭烏克蘭擊毀的俄軍戰車。（圖／烏克蘭國防部臉書）

▲ 遭烏克蘭擊毀的俄軍戰車。（圖／烏克蘭國防部臉書）

一名美國高階國防官員透露，俄羅斯開戰後只用了75架航空機，遠低於之前估計的數量，這也讓烏克蘭防空系統至今還能威脅到俄軍的戰機，甚至傳出用土耳其製TB2無人機成功擊毀車隊和武器的消息。

曾主導伊拉克北部建立禁航區（no-fly zone）的退役中將德普圖拉（Dave Deptula）表示，對於俄羅斯沒有在開戰初期取得制空權感到驚訝，「協調多域作戰並不像他們想像的那麼好」，空中與地面部隊也缺乏合作。

美國智庫「外交政策研究所」（FPRI）俄羅斯軍事專家李（Rob Lee）指出，俄軍正在做的很多事情令人困惑，因為戰爭一旦開打，成本和風險每天都在增加，但俄羅斯卻沒有「最大限度地使用武力」，外界對此也找不到合理的原因解釋。

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