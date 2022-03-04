越南餐廳辦派對鼓勵顧客「摸比基尼女郎私處」挨轟　老闆再爆內幕

文／香港01

越南永隆省有餐廳在上月情人節大搞「性感派對」，在逾百食客用餐時，安排數名性感美女表演，客人拍片兼直播當時情況，事件隨即在網上引起轟動，餐廳遭狂轟。原來表演女郎全部穿上極少布的比堅尼泳衣，被批評「穿了像沒穿」，店家更鼓勵食客主動觸摸女郎的私密部位，及將錢攝入私密部位內，現場其實有許多小朋友，引起網民嘩然。

▲越南餐廳辦性感派對，鼓勵顧客將鈔票塞入比基尼女郎私密處挨轟。（圖／翻攝網路，下同）

當地有關部門及警方調查後證實事件，派對影響附近居民，更吸引多人圍觀，太傷風敗俗，餐廳的女老闆事後爆出表演女郎的真實身份，原來是外聘回來的跨性別人士，她終被罰款逾4570萬越南盾（約5.62萬元新台幣）。

越南早前瘋傳有餐廳趁情人節舉行「性感派對」，網傳影片所見，數名女郎穿上只能勉強掩蓋私密部位的比堅尼在餐廳內表演，由於餐廳屬開放式，有不少餐枱放在戶外，附近有大批民群圍觀。有民眾向當地報章《青年報》揭發事件，而且食客將影片上傳，隨即在網上瘋傳。

當地傳媒報道，餐廳位於市中心位置，派對上有群穿着比堅尼「穿了像沒穿」的火辣女郎在店內遊走，以挑逗性的動作引誘客人，餐廳甚至鼓勵食客主動觸摸這班女郎的私密部位，在場許多人將鈔票「攝入」女郎的私密部位。

有附近居民指，該餐廳開業很久，自新年後重新營業後，每晚都吵鬧到凌晨1點，事發當晚餐廳邀請了多名衣着暴露的女郎到店，引起全區騷動，過度暴露的衣着令人反感，更有許多人在店外停車觀看，令附近變得非常擠擁。有現場食客稱，這派對宣傳了很久，客人都是提前預約，這班女郎是跨性別人士。

據當地執法部門的調查結果，2月14日晚上8時半，名叫OB2酒館餐廳的女老闆承認聘請了一群胡志明市來的變性人，進行低俗歌舞表演，穿着服飾過度暴露，並在處所大聲放音樂，附近的民居及公共場所民眾都受噪音影響，事發片段更有多名顧客直播及拍片上網民，引起民眾憤怒，因為派對現場有許多小孩。

永隆市文化體育旅遊局局長Phan Van Giau批評事件不能接受，非常令人反感。網民指責不應在普通餐廳搞這種派對，嚴重影響越南人風俗文化及市容，令年輕人學壞，「他們怎能公開這樣做」，認為要嚴厲處分。3月1日，永隆省當局下達行政處罰決定，罰報稱任職設計師的32歲女老闆僱用跨性別人士進行「墮落性質」、不適合的表演，而且向公眾敞開大門，令附近住宅區及公共場所民眾受影響，罰款逾4570萬越南盾。

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