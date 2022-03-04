「歐洲最大核電廠」若爆炸恐是車諾比10倍　烏克蘭鄉民肉身擋不住

▲烏克蘭市民上街阻擋通往核電廠的主要道路，卻仍擋不住俄軍攻勢。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭南部城鎮安赫德（Enerhodar）居民為了阻止俄軍進入歐洲最大核電廠「札波羅熱」（Zaporozhye），數百人2日走上街頭，使用沙包、輪胎及報廢汽車，搭建臨時路障，擋住通往核電廠的主要道路。未料該設施4日凌晨疑遭俄軍轟炸失火。烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）證實並警告，如果這座設施爆炸，規模將是「車諾比的10倍」。

當地時間凌晨2時30分左右，庫列巴推文表示，「俄軍正從四面八方向札波羅熱核電廠開火，這是歐洲最大的核電廠，而且已經發生火災。如果它爆炸了，規模將是車諾比的10倍。俄羅斯人必須立刻停火，並讓消防員建立安全區域。」

另據CNN報導，一名白宮官員表示，他們正在密切監控札波羅熱核電廠的狀況。但東歐最大媒體NEXTA最新消息指出，核電廠發言人圖茲（Andrey Tuz）已經表示，目前沒有輻射擴散的威脅或疑慮。

Ukrainian citizens and employees of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant showing immense bravery as they block a road with vehicles and their own bodies to stop Russian terrorists from passing. I’m not going to lie, this has me in tears. pic.twitter.com/gmPtqNEXmV — Ricky Davila (@TheRickyDavila) March 2, 2022

▲安赫德數百位市民2日上街阻擋通往核電廠的道路。（圖／翻攝推特@TheRickyDavila、@MFA_Ukraine）



市長歐拉夫（Dmitry Orlov）表示，安赫德尚未陷落，俄軍被守軍擋在外圍，但猛烈攻勢不斷，「札波羅熱核電廠已經起火了。」烏克蘭當局報告顯示，俄軍正在加大進攻力度，並調動大量坦克想要拿下核電廠。此外，多間外媒也轉發相關監視器畫面。

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