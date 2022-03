「歐洲最大核電廠」若爆炸恐是車諾比10倍　烏克蘭鄉民肉身擋不住

▲烏克蘭市民上街阻擋通往核電廠的主要道路,卻仍擋不住俄軍攻勢。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

烏克蘭南部城鎮安赫德(Enerhodar)居民為了阻止俄軍進入歐洲最大核電廠「札波羅熱」(Zaporozhye),數百人2日走上街頭,使用沙包、輪胎及報廢汽車,搭建臨時路障,擋住通往核電廠的主要道路。未料該設施4日凌晨疑遭俄軍轟炸失火。烏國外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)證實並警告,如果這座設施爆炸,規模將是「車諾比的10倍」。

當地時間凌晨2時30分左右,庫列巴推文表示,「俄軍正從四面八方向札波羅熱核電廠開火,這是歐洲最大的核電廠,而且已經發生火災。如果它爆炸了,規模將是車諾比的10倍。俄羅斯人必須立刻停火,並讓消防員建立安全區域。」

另據CNN報導,一名白宮官員表示,他們正在密切監控札波羅熱核電廠的狀況。但東歐最大媒體NEXTA最新消息指出,核電廠發言人圖茲(Andrey Tuz)已經表示,目前沒有輻射擴散的威脅或疑慮。

Ukrainian citizens and employees of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant showing immense bravery as they block a road with vehicles and their own bodies to stop Russian terrorists from passing. I’m not going to lie, this has me in tears. pic.twitter.com/gmPtqNEXmV