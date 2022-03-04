「歐洲最大核電廠遇襲」白宮監控中　拜登急通話澤倫斯基

▲烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統拜登通話。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

CNN報導，美國總統拜登稍早與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話。與此同時，白宮表示，正在監控歐洲最大核電廠「札波羅熱」（Zaporozhye）設施遇襲事件。

衛報報導，拜登與澤倫斯基稍早通話內容與核電廠遇襲事件有關，敦促俄羅斯停止敵對行動，並允許消防員及緊急救援人員進入現場。

Joe Biden spoke to Volodymyr Zelenskiy about the nuclear plant attack, according to the White House readout. They urged Russia to cease hostilities and “allow firefighters and emergency responders to access the site.” pic.twitter.com/j40QnCahiE — Julian Borger (@julianborger) March 4, 2022

此前，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，「俄軍正從四面八方向札波羅熱核電廠開火，這是歐洲最大的核電廠，而且已經發生火災。如果它爆炸了，規模將是車諾比的10倍。俄羅斯人必須立刻停火，並讓消防員建立安全區域。」

札波羅熱核電廠發言人圖茲（Andrey Tuz）表示，儘管俄軍目前已經停止開火，但狀況仍極其不穩定，「他們炸爛了所有能被炸毀的東西」。

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