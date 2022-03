「歐洲最大核電廠遇襲」白宮監控中　拜登急通話澤倫斯基

▲烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統拜登通話。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

CNN報導,美國總統拜登稍早與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通話。與此同時,白宮表示,正在監控歐洲最大核電廠「札波羅熱」(Zaporozhye)設施遇襲事件。

衛報報導,拜登與澤倫斯基稍早通話內容與核電廠遇襲事件有關,敦促俄羅斯停止敵對行動,並允許消防員及緊急救援人員進入現場。

Joe Biden spoke to Volodymyr Zelenskiy about the nuclear plant attack, according to the White House readout. They urged Russia to cease hostilities and “allow firefighters and emergency responders to access the site.” pic.twitter.com/j40QnCahiE