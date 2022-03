「歐洲最大核電廠」遭俄轟炸　烏外長：若爆炸恐為車諾比核災10倍

記者吳美依/綜合報導

烏克蘭軍隊正在南部城鎮安赫德(Enerhodar)外圍與俄軍激烈交火,位於當地的歐洲最大核電廠「札波羅熱」(Zaporozhye)疑似遭俄軍攻擊,稍早驚傳失火。烏國外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)如今證實此事,他還警告,如果這座設施爆炸,規模將是「車諾比的10倍」。

As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu