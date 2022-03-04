烏俄軍疑「嘴砲」互戰　狂飆髒話音檔瘋傳！網友：中二生嗎？

▲俄軍2月13日於莫曼斯克地區進行軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

烏俄開戰第9天，雙方軍隊猛烈交火之際，士兵們的唇槍舌戰也非常激烈。國外大型網路論壇Reddit、9GAG等平台瘋傳一段錄音檔，烏軍與俄軍疑似互相「嘴砲」開嗆、狂噴髒話，讓網友直呼簡直就像中二生，但目前真實性未獲證實。

無線電音檔內容：

俄軍1號：請前來支援坦克戰鬥，第4小隊有收到嗎？

俄軍2號：1511收到，你們為什麼不過來？有收到嗎？

（烏克蘭士兵突然插嘴）

烏軍1號：去你的！到底哪裡聽不懂？

烏軍2號：夥計們，不要防守了，最好現在投降吧，你們都死定了！

（突然傳來激烈槍聲）

烏軍2號：你們這群他X的婊子，你們最好要知道，我們會用標槍飛彈把你們一個一個幹掉，直到X你老母為止！

俄軍1號：滾去自X吧，去他X的娘泡！

烏軍2號：你才是去他X的娘泡，你在我的領土上，你們這些婊子等著被抓去餵蟲吧，你們這些他X的裝滿精液的保險套。

俄軍1號：閉上你他X的臭嘴，你這個混蛋。

俄軍2號：你這個他X的白痴垃圾！

許多網友對雙方的罵人詞彙印象深刻，紛紛留言表示，「這場戰爭被弄得太搞笑了」、「我敢打賭這些傢伙也是電競玩家」、「這該死的無線電聽起來一堆小孩子在吵架」、「這招其實很聰明，用辱罵引誘他們一直說話，他們說話時就無法集中注意力」、「有鑑於他們正試著殺掉對方，他們已經盡可能有禮貌了。」

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