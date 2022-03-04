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3天沒動靜！俄軍64公里坦克車隊「卡關」基輔　專家研判這些原因

▲▼俄軍坦克大隊。（圖／Maxar Technologies）

▲俄軍坦克大隊停在路間沒有動靜。（圖／Maxar Technologies）

記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯攻打烏克蘭進入第9天，俄軍一直以基輔為主要攻擊城市，原有一列長達64公里的坦克車隊正往基輔前進，卻在25.7公里的距離外長達3天沒有動靜。

根據BBC報導，有英國專家認為，俄軍的行動延遲可能是因為烏克蘭的抵抗力度強，或是出現機械故障等原因。美國國防部發言人柯比（John Kirby）則表示，坦克車隊靜止的原因很難判斷，但通常俄軍的後勤出狀況時，會選擇「謹慎重編、再次評估」，將問題克服。

CNN則說，車隊靜止可能會讓俄軍產生麻煩，首先，很可能成為烏克蘭攻擊的目標，且士兵待在車陣裡數日，戰鬥意志恐怕也被消磨，再加上俄國稱這次行動造成俄軍498人死亡、1597人受傷，西方軍事還認為真實數量應該更高，且在持續增加中。

也有軍事專家指出，烏克蘭每年早春和晚秋時，有部分地區會陷入一片泥濘，這可能造成俄軍的坦克移動困難。

曾在五角大廈工作的軍事專家特連科（Trent Telenko）在推特發文表示，他看過一些困在烏克蘭泥濘、類沼澤地型的俄軍坦克，認為車輛輪胎的保養不良，所以得避免離開大路以防受困。

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