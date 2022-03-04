蘇聯出生「烏克蘭傳奇球星」上戰場！　提槍抗俄影片曝光

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭遭俄羅斯大軍入侵第8天，全球烏克蘭人紛紛回國參軍抗俄，烏克蘭前國腳阿列夫（Oleksandr Aliyev）雖然出生在蘇聯時期的遠東地區，但他近日也回到家鄉，提槍加入抗俄陣線。





▲阿列夫多年前入籍烏克蘭，並在這裡組建家庭。（圖／翻攝推特）

阿列夫曾是基輔迪納摩足球俱樂部（C Dynamo Kyiv）主力中場，台灣知名球評石明謹在臉書介紹，37歲的阿列夫於蘇聯時期出生在哈拔洛夫斯克（Khabarovsk），現位於位於黑龍江和烏蘇里江交界處東側的俄羅斯城市伯力，他是因為加入基輔迪納摩足球俱樂部青訓系統才歸化成為烏克蘭人。

阿列夫生涯為多家職業隊效力過，也曾為「莫斯科火車頭隊」踢球，他在2005年在世青盃成名，拿下該屆銀靴獎，當年攻進6球並拿下金靴獎的，就是現在全球知名的梅西（Lionel Messi）。

阿列夫在開戰後上傳影片和照片，畫面裡他穿著冬季軍服，表示會繼續留在基輔與守軍共同抗戰，他的孩子就在烏克蘭出生，他會保護這個國家。他也喊話要烏克蘭人繼續撐下去，要俄羅斯立刻停火，不要再以烏克蘭境內有法西斯或新納粹分子當藉口侵略烏克蘭。