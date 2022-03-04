「地表最帥和尚」特赦出獄！　最新發文曝光湧萬人按讚

▲被稱為「地表最帥和尚」的緬甸男模Paing Takhon過去遭到緬甸軍政府逮捕，如今獲得赦免出獄。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

圖、文／CTWANT

在緬甸與泰國都擁有高知名度的男模演員Paing Takhon，過去曾因短期出家照爆紅到全球，但他因反對緬甸軍政府政變，遭到逮捕並處以3年有期徒刑，過去曾流傳他落魄狼狽的照片，但2日他獲得赦免出獄，他的律師也證實他已回到家，他也在稍早更新臉書與IG，不少網友與藝人好友都留言。

▲Paing的出家照相當帥氣，也讓他在全球爆紅。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

▲Paing Takhon過去已是知名泰國與緬甸演員，曾因短期出家照爆紅。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

過去曾因短期出家穿上紅色袈裟，並露出粗壯手臂肌肉爆紅的緬甸男模演員Paing Takhon（譯名白德宏或白因），因支持緬甸民主抗議活動，遭緬甸軍政府列為名人通緝名單，並被判刑3年勞改，過去更曾傳出他無神的照片，以及在監獄的畫面。

▲過去他曾因公開反對緬甸軍政府，透過社群傳播並被軍政府視為叛亂份子逮捕。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

2日他遭到赦免出獄，而他的律師也證實此事，並表他已經回到家中。Paing Takhon更新社群網站，也讓眾人相當意外，並紛紛留言為出獄的他加油，並希望他能平安保重。

▲不少粉絲也留言希望過去帥氣的Paing可以早日回歸螢光幕。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

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