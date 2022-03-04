爸抱兒血屍痛哭！　俄軍包圍烏南港市「狂炸24小時」慘況曝光

▲馬立波轟炸造成多名市民死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭死守首都基輔的同時，南部重鎮港市馬立波（Mariupol）受到俄軍包圍持續轟炸24小時，全市面臨斷水、斷電和斷糧危機，暖氣也已經停工，婦女小孩都已移往地下室，還有許多來不及逃跑的人被轟炸傷亡，全市如地獄一般。

▲▼男女老少都受到轟炸攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，馬立波陷入圍城後，市民尤其婦女小孩都轉移到地下室避難，除了孕婦在地下室生產外，許多設施甚至直接變成停屍間。報導指出一間當地婦產科變成臨時醫院，傷重不治的人就用白布蓋在遺體上，一名父親就坐在床頭，趴在兒子臉龐痛哭，他兒子在先前的轟炸中不幸喪生。





▲一名母親在馬立波婦產科地下室懷抱著新生兒。（圖／達志影像／美聯社）

馬立波副市長歐拉夫（Serhiy Orlov）表示，包圍的俄軍還在往前線調動牽引火砲、幾種火箭發射系統、戰機和戰術火箭，「他們想把整個城市毀了」。

「我們無法算出有多少個受害者」，歐拉夫說俄軍就在城外幾公里遠，瞄準重要民生、軍事設施猛炸，把城市部分地區水電切斷，轟炸目前至少已造成數百人死亡，因為轟炸的關係，「我們沒辦法去把所有遺體帶回來。我爸爸就住在那裡，我連絡不到他，根本不知道他現在是生是死。」





