42歲人妻憋2年參加豪華遊歐團　第7天竟染病喪命

▲夫妻倆終於一起出國，卻成了妻子的最後一趟旅行。（圖／翻攝自東方日報）



記者崔子柔／綜合報導

近2年因受新冠疫情影響，多數人不方便出國旅遊，新加坡一對夫妻今年2月終於跟團遊歐，沒想到42歲的妻子馬卿箐一下飛機就身體不適，直到第7天在德國因病喪命。

根據馬來西亞《東方日報》報導，44歲的張壹咏表示，他和妻子都在銀行工作，先前因為疫情無法出國，後來眼看逐漸趨緩，夫妻倆去（2021）年10月就向旅行社訂了遊歐10天的行程，每人6000新元（約12.4萬台幣），行程包括荷蘭、德國、法國。

張壹咏和馬卿箐於2月12日出發，坐了12小時的飛機抵達阿姆斯特丹，但馬卿箐一下飛機就感到身體不適，出現頭痛、喉嚨痛的症狀，當時做了新冠檢測為陰性，想著可能是太久沒搭長途飛機，就吃了止痛藥繼續跟著行程走。

馬卿箐抵達德國後，先後到2家醫院檢查都找不出病因，且不斷感到下腹疼痛加劇，2月18日便被送往法蘭克福醫院，張壹咏則因疫情管制無法陪著妻子，只好自己先回飯店，想著明早再到醫院探視。

沒想到，張壹咏當晚凌晨3時左右就被當地警員敲門叫醒，告知他太太病況危急，要即刻前往醫院，「我到醫院後太太一直在彌留狀態，最終在2月19日上午8時48分離世，原本還好好的，為什麼會這樣？」

張壹咏指出，妻子在荷蘭和德國至少六度求醫，但每次都沒查出病因，相關機構也遲遲不安排妻子住院，原本想提前搭飛機返回新加坡，卻在起飛前因病況被拒絕出境，說要等到隔天讓機場醫生確認後才可上機，「那是壓倒駱駝的最後一根稻草，若我們能及時趕回來治療，結果可能不一樣」。

馬卿箐的遺體在10天後被運回新加坡，驗屍報告還需等待1、2個月，張壹咏無奈地說，現在也只能好好幫妻子辦好喪禮，其他的事就慢慢處裡。