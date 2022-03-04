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普丁稱攻烏克蘭按計畫進行「俄軍已完成任務」　陣亡士兵撫卹曝

記者黃翊婷／綜合報導

俄烏交戰至今（4日）進入第9天，俄羅斯總統普丁3日與安全委員會召開會議，表明這次的特殊軍事行動是嚴格按照計畫進行，「我永遠不會放棄俄羅斯人和烏克蘭人是一個民族的信念」，並向在交戰中殉職的士兵致哀，同時下令提供陣亡或受傷士兵的家屬鉅額撫卹。據了解，殉職士兵的家屬可獲得742萬盧布（約新台幣189萬元），受傷的士兵每人可拿到300萬盧布。

普丁3日與安全委員會召開視訊會議。（圖／翻攝自推特／@KremlinRussia）

▲普丁稱讚俄軍官兵是真正的英雄。（圖／翻攝自推特／@KremlinRussia）

根據《天空新聞台》（Sky News）報導，俄羅斯總統普丁在會議中表示，在烏克蘭的特殊軍事行動都嚴格按照計畫進行，所有設定的目標都正在進行中或已經成功實現，「我永遠不會放棄俄羅斯人和烏克蘭人是一個民族的信念」。

「在烏克蘭，我們的士兵和軍官正在為俄羅斯而戰。」普丁稱讚俄軍官兵是真正的英雄，他們不惜犧牲生命，防止造成更多平民傷亡，還有一名士兵引爆手榴彈自轟而亡，就是為了避免被俘虜。據傳，俄軍殉職士兵的家屬可獲得742萬盧布（約新台幣189萬元）的津貼，受傷的士兵每人可拿到300萬盧布（約新台幣76萬元）。

▲▼俄羅斯公布武裝部隊進入烏克蘭基輔地區照片。（圖／路透）

▼▲俄羅斯公布武裝部隊進入烏克蘭基輔地區的照片。（圖／路透）

▲▼俄羅斯公布武裝部隊進入烏克蘭基輔地區照片。（圖／路透）

普丁表示，俄軍會提供人道救援走廊，讓烏克蘭平民可以平安離開戰區。最後，普丁話鋒一轉，反指西方國家多年來一直在創造「邊界」，烏克蘭軍隊甚至拿人民當盾牌，不讓人民離開，根本是在愚弄烏克蘭人民。

而俄烏交戰至今進入第9天，俄軍破壞不少烏克蘭的基礎設施，包含天然氣、供水以及電力等等。俄國國防部2日首度公布俄軍在烏克蘭軍事行動中的死傷人數，共計已有498人殉職、1597人受傷。

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