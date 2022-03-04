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全台大停電「名店連躲3次」！執行長神排休讓網跪了：班表交出來

▲▼台電,台灣電力公司,停電,用電,省電,跳電,節電,電費,供電,電力。（台電公司圖／記者周宸亘攝）。（電錶圖／記者張暐珩攝）

▲全台3日發生大停電，引起民眾不滿。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

太會選日子了吧！嘉義市知名「林聰明沙鍋魚頭」執行長林佳慧表示，3日全台大停電她們恰巧店休，剛好看到過去發文回想發現，在513、517大停電的兩天也都剛好店休躲過，開玩笑地說「只要林聰明排店公休，就會遇到大停電」。

林佳慧3日在臉書貼出2021年5月17日的貼文，內文提及「看好了！我只示範一次，一週內遇兩次大停電，我都剛好排店公休，別問我下次何時休」。沒想到，在3日的大停電中事件時，她們又排到公休，直言「只要林聰明排店公休，就會遇到大停電」。

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▲▼全台大停電「名店連躲3次」！執行長超准排休讓網跪了：班表交出來（圖／翻攝Chiahui Lin臉書）

▲嘉義「林聰明沙鍋魚頭」執行長林佳慧閃過3次全台大停電。（圖／翻攝Chiahui Lin臉書）

▲▼林聰明沙鍋魚頭雞肉飯。（圖／記者蕭筠攝）

▲林聰明沙鍋魚頭。（圖／記者蕭筠攝）

網友看完紛紛留言，「神之店休預言」、「看來你們家不能公休」、「台電會求你不要休XD」「拜託不要休！！」「說好示範一次而已的」、「下次通知一下店休」、「我懷疑停電的兇手就是妳」、「不要亂公休XD」、「求大神行事曆，感恩」、「我跟我老闆說一聲，以後就跟您店排休了」。

林佳慧表示，今天的店休是前幾天選定的，沒想到湊巧遇到停電，「感想其實有些心情復雜，台灣遇到停電就已讓人們忙的一團亂，日常作業也陷困難、交通亦打結，這都還是生活上可以解決之事，心想那遠方烏克蘭戰爭中的人們，生活在黑暗恐懼，面對無情與無處可躲的奪命飛彈，一想到就覺得眼睛酸酸的！為人們祈禱NO WAR」。

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