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台灣捐款烏克蘭帳戶「累計近8000萬元」　單筆最高200萬

▲▼聲援烏克蘭，台灣燈會照耀烏國藍黃國旗色。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣捐款烏克蘭的專戶，累計近8000萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

中央社記者劉冠廷台北3日電

外交部透過財團法人賑災基金會自2日開立烏克蘭捐款專戶，線上多元支付也於今天開通。截至下午5時，捐款金額合計達新台幣7964萬元，捐款人數總計達1萬5677人，其中最高一筆捐款為200萬元。

賑災基金會今天發出新聞稿指出，依公益勸募許可辦法規定申請烏克蘭賑濟專案，2日緊急召開臨時董事會，經全體董事一致同意通過專案賑助，旋即報衛福部核准開設賑濟專戶，將匯集民間力量，協助烏克蘭境內流離失所的人民或逃往其他國家的難民維持基本生活及健康之必需。

賑災基金會指出，款項遵循專款專用原則，用以協助烏克蘭醫療援助、難民收容安置及供應民生必需品等項目。募得款項將全數交由中華民國（台灣）外交部統籌協調，與相關國家及組織合作，共同執行對烏國人道援助工作。民眾可自行選擇銀行轉帳或線上刷卡方式捐款，為遭受戰火襲擊的烏克蘭人民盡一份心力，和民主自由站在一起，和世界站在一起。

賑災基金會表示，截至今天下午5時，捐款金額合計達7964萬元，捐款人數總計達1萬5677人，其中最高一筆捐款為200萬元。感謝各界熱心響應，發揮人飢己飢、人溺己溺的人道救援精神。

賑災基金會也表示，為提供正確訊息及即時釋疑，賑災基金會特開設捐款諮詢專線（02）8912-7779，接聽時間為每日8時30分至晚上8時30分，本次收款機關土地銀行特別開設專線電話（02）2523-1063。若民眾對捐款方式、收款機構、收據抵稅等相關問題有疑問，可以洽詢。

賑災基金會指出，賑濟烏克蘭捐款帳戶的戶名為財團法人賑災基金會，銀行名稱為土地銀行長春分行，銀行帳號為102-005-124-619；線上刷卡網址則是https://wabay.tw/projects/twuk

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