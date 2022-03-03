烏克蘭婦孺全逃了？　7歲女孩堅守家園！學做「偽裝網」影片曝光

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭戰況激烈，許多老弱婦孺被迫逃至鄰近國家，然而，也有人選擇留在烏克蘭，堅守家園。臉書粉專「我與我的烏克蘭老婆Tanya」就分享了烏克蘭一名7歲小女孩協助製作迷彩偽裝網的畫面。文中表示，她不像往常一樣到公園玩耍，而是和家人待在地區避難所，認真做著手工，成為軍人的後盾。

▲烏克蘭7歲小女孩在地區避難所協助製作偽裝網。（圖／臉書「我與我的烏克蘭老婆Tanya」授權提供，下同）

臉書粉專「我與我的烏克蘭老婆Tanya」日前分享影片引發廣大迴響，夫妻倆的前同事、烏克蘭女舞者Vlastelina Bilous在家鄉遭遇戰火，痛斥「俄羅斯惡魔」在街上射殺老人，只喜歡跳舞的她雖不懂政治，但唯一確定的是「她不想死」，呼籲所有人將影片轉發並給予烏克蘭最大的聲援，讓大批網友看了相當揪心。

即使遭遇無情戰火，也有人堅守家園！粉專版主隔天再次上傳新影片表示，老婆Tanya的姊姊Iullia和7歲的小姪女在烏克蘭一處避難所內認真做著手工，年紀小小的姪女拿起剪刀幫忙把布料剪成長條狀，為的就是讓在外爭戰的軍人們有一張能遮避躲藏的迷彩布網。影片中也能看到，避難所裡擠滿了婦女和孩童，同心協力地製作偽裝網。

由我與我的烏克蘭老婆Tanya 發佈於 2022年3月1日 星期二

文內提到，年紀尚小的姪女無法像平常一樣在公園和朋友玩耍，夫妻倆每每看到家人傳來的照片都感到十分心痛，希望烏克蘭人可以平安度過這場戰爭。版主也引用舞者Vlastelina Bilous在影片中說的，「如果要讓世界變得更好，從鏡子裡的那個人的改變開始」，號召民眾簽署請願書，共同呼籲聯合國、歐盟、北約等國際組織協助烏克蘭，或是參與烏克蘭政府、軍事捐款。

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