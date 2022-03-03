俄原定「這1天」攻下烏克蘭！軍方機密文件流出　進攻時間點不單純

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俄原定3／6攻下烏克蘭！軍方機密文件流出　進攻時間點「不單純」

▲▼俄軍原定3／6攻下烏克蘭！軍方機密文件曝　進攻時間點「不單純」。（圖／烏克蘭駐日大使館官方推特）

▲烏克蘭取得俄軍原本的作戰計畫。（圖／烏克蘭駐日大使館官方推特）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭駐日大使館3日透過官方推特公布了一份俄羅斯軍方的機密文件，其中明確寫到，俄軍原定要在3月6日徹底攻下烏克蘭。根據該份報告，俄羅斯早在1月18日就已經決定要攻打烏克蘭，並訂定在2月20日正式發動進攻。消息曝光後，引發網友熱議，不過網友也從文件中的進攻時間點發現「詭異巧合」，直言這份作戰計畫恐怕「沒有這麼單純」。

烏克蘭駐日大使館在推特中寫道，「烏克蘭聯合部隊作戰總部成功消滅俄羅斯軍隊黑海艦隊的1支部隊，同時取得俄軍對於烏克蘭所擬定的進攻計畫等機密文件，並公布了相關內容。從該份文件中可以得知，俄羅斯當局早在1月18日就已經批准了進攻烏克蘭的計畫，而入侵行動則是從2月20日正式開始。」

▲▼烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）政府大樓遭嚴重砲擊。（圖／路透）

▲▼烏克蘭各地戰火猛烈，第2大城哈爾科夫（Kharkiv）政府大樓遭嚴重砲擊。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）戰火猛烈。（圖／路透）

從烏克蘭駐日大使所公布的部分文件可以看到，俄軍訂定了15天的完整作戰計畫，2月20日正式發起進攻，並預計在3月6日全面攻下烏克蘭，短短15天的計畫也不難看出俄羅斯的野心。

有日本網友卻發現這份作戰計畫的可疑時間點，俄軍原本擬訂要在2月20日發動進攻，而2月20日正是北京冬奧的閉幕式，因此也讓人懷疑，俄軍訂定這個時間點的動機並不單純。

儘管按照目前局勢看來，俄軍並未完全按照這份作戰計畫發動進攻，但相關單位仍然不敢大意。另一方面，由於俄軍的入侵行動與原先的進度有很大落差，甚至連後援補給都出現問題，並有數百輛的俄軍坦克停滯在基輔外超過1天，也讓外界擔憂，戰況不順可能會惹毛俄羅斯總統普丁，促使他使用核武等危險武器，或是更激進的戰爭手段。

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