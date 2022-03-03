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俄侵烏以來已打450枚飛彈　恐開始轟平民目標

▲▼烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）政府大樓遭嚴重砲擊。（圖／路透）

▲ 烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）政府大樓遭嚴重砲擊。（圖／路透）

文／中央社

美國與西方國家官員告訴CNN，俄羅斯入侵烏克蘭的戰略轉向「緩慢消耗」烏克蘭軍隊，警告俄羅斯將聚焦於轟炸城市與平民目標，烏俄衝突變成磨人的消耗戰。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭部隊至今還能抵禦俄羅斯的初步推進攻勢，維持對首都基輔等大型城市的控制，但烏克蘭的武器與軍人數量仍不敵俄方。官員說，俄羅斯起初將火力鎖定軍事目標，現在將帶來毀滅性更強的重型武器，加強攻擊民間基礎建設。

西方高層情報官員說，俄羅斯戰略轉變可能反映俄總統蒲亭（Vladimir Putin）承認最初迅速推翻基輔的計畫已告失敗，其中原因可能是烏克蘭人頑強抵抗的力量比原本預期強，以及後勤與供應失誤拖慢了俄羅斯的攻勢。

西方官員如今預判，俄羅斯將加強使用重型武器轟炸烏克蘭城市；一名美國官員說，俄方還可能派出部隊好幾萬人挺進。官員提醒，烏軍最終可能會缺乏持續作戰所需的物資。

了解最新情報的兩名美國官員透露，俄軍在烏克蘭境內已損失約3%到5%的戰車、飛機、火砲等，烏軍則損失約10%的戰力。

知悉情報的消息人士說，莫斯科非常依賴手上較現代化的精準巡弋飛彈，大力破壞烏克蘭的軍用基礎建設，同時烏克蘭則持續消耗自身的肩射標槍（Javelin）飛彈。

五角大廈高層官員今天告訴媒體，自入侵烏克蘭以來，俄羅斯發射超過450枚飛彈，「各型號與尺寸都有」，包括「短程、中程、地對空飛彈、巡弋飛彈」。

官員又說，烏俄仍在爭奪制空權，「烏克蘭的空中與飛彈防禦能力依舊能運作，俄方也是」。

一名高階國防官員說，昨天以來烏克蘭「地面戰況沒有顯著變化」，美國估計俄羅斯已投入原本陳兵俄烏邊境部隊的82%。

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