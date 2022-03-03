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南韓選前6天震撼彈！安哲秀宣布退選　2在野黨整合對上李在明

▲▼南韓國民之黨總統候選人安哲秀3日宣布退選，選擇與國民力量候選人尹錫悅合作。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國民之黨總統候選人安哲秀3日宣布退選，選擇與國民力量候選人尹錫悅合作。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓9日將舉行總統大選，倒數6天之際，「國民之黨」總統候選人安哲秀於3日上午宣布退選，並與「國民力量」候選人尹錫悅達成協議，結合兩個在野黨的力量，對上執政黨「共同民主黨」候選人李在明，盼能促成政黨輪替。選後，國民之黨將與國民力量合併。

根據韓聯社等外媒報導，尹錫悅與安哲秀3日上午於聯合記者會中表示，雙方決定合作，希望藉由推舉單一候選人的方式，創造更好的大韓民國起點──「更好的政權交替」，為國家帶來轉變與革新。

▲▼南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／路透）

▲南韓現執政黨「共同民主黨」總統候選人李在明。（圖／路透）

國民之黨總統候選人安哲秀將就此退選，由國民力量的候選人尹錫悅出馬，兩人計畫在勝選後建立國民統合政府，不再是由「總統獨自指揮」，而是組成委員會與共同政府，透過協商來達成國民的期待。對於國民之黨與國民力量選後將合併一事，安哲秀表示，希望能貢獻己力，協助國民力量成為更實際且中庸的政黨，取得更多民眾支持。

▲▼南韓國民之黨總統候選人安哲秀。（圖／路透）

▲安哲秀2021年參選首爾市長補選時，也曾為集中票源宣布退選。（圖／路透）

據報導，南韓4日將舉行提前投票，尹、安在最後一刻選擇聯手將對選情造成重大影響。此前，尹錫悅民調微幅領先執政黨候選人李在明，但由於差距不大，因此有分析指出，若能攜手民調第3的安哲秀，那麼尹錫悅勝選機率遠高於李在明。不過，南韓中選會規定3日起至9日選舉結束前禁止公布相關民調結果，所以在野黨合併後的民調，會出現何種變化將不得而知。

▲▼南韓政黨「國民力量」總統候選人尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓最大在野黨「國民力量」總統候選人尹錫悅先前並未回應安哲秀的整合提議。（圖／路透）

報導提到，安哲秀原先於2月向國民力量提議合作，當時未獲回應而破局，然而，尹錫悅支持度下降後才回頭尋求與安哲秀協商，兩人於3日凌晨長談2個多小時，才讓態度堅決的安哲秀再次點頭，同意兩黨合併。

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