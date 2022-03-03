俄軍入侵才5天！基輔周邊成廢墟、人民搶買日用品　恐怖衛星照曝光

▲民眾在基輔排隊等著購買日用品。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國衛星圖像公司Maxar最近公開衛星照片，顯示俄羅斯在發動戰爭後，短短5日就讓烏克蘭境內多棟民宅被毀，遍地佈滿砲火炸出的坑洞和車輛殘骸，人們也生活在水深火熱之中，淒涼一片的景象讓人心酸。

據CNN報導，這些衛星照片是Maxar在2月28日所攝，儘管戰火爆發後，空中就佈滿了厚厚的雲層，導致多數衛星難以觀測全國景象，不過從部分照片看來，位於首都基輔以北約80公里處的車尼哥夫（Chernhiv）地區，一座叫里夫諾皮爾利亞（Rivnopillya）的村莊被砲火擊中，導致當地千瘡百孔，空中除了瀰漫著白色的硝煙外，也可見多棟民宅已毀、村莊周圍遍布撞擊坑。

New satellite images of areas in #Ukraine hit by #Russian military strikes show the extent of the damage in the first five days of the invasion.The images were captured by @Maxar . pic.twitter.com/oDjEujNboW — Smriti Sharma (@SmritiS24856750) March 3, 2022



車尼哥夫一個橫跨斯特雷鎮河（Stryzhen River）的一座橋樑也在戰爭中被摧毀，附近的住宅和工廠也被砲火波及，俯瞰而下，只見以橋樑為中心的一塊區域全被炸成成了焦黑色的廢墟，現場滿目瘡痍，而橋樑附近的公路上也可見有俄羅斯軍隊在當地駐紮。

▲布察地面佈滿俄軍軍車的殘骸。（圖／路透）

《ETtoday新聞雲》日前也曾報導，有一支俄羅斯部隊在當地27日攻入基輔郊區布察（Bucha），沒想到整支裝甲部隊卻慘遭烏軍殲滅，數十輛軍用車輛被全部炸毀。這個慘烈的畫面也同步被衛星捕捉到，並在網路上公開。從衛星照片可見，布察的街道處處佈滿了爆炸遺留下來的俄羅斯軍用車輛殘骸，地面也全是黑灰色焦痕，反映出當時戰事的激烈情況。

▲蘇卡奇小鎮的地面被轟出了一個恐怖巨洞。（圖／路透）

另外，基輔西北70公里處的蘇卡奇（Sukachi）小鎮也因為被砲火攻擊，地面被轟出一個恐怖巨洞，附近房屋同樣受波及，嚴重損毀。衛星照片還捕捉到了戰爭期間民不聊生的景象，車尼哥夫和基輔的人們排起長長的隊伍，在超市外等候搶購日用品，可見當地人民生活在水火之中，讓人心酸不已。

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