　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跟壓力Say Bye！海洋療法好神奇　腦部自動轉換成「休假模式」

▲▼壓力,海洋,休假。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人們夏天就想去海邊是有原因的，海邊環境對人的心理有正面影響力。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

覺得做什麼都不順，心情悶悶的嗎？試著轉念思考也無法提起精神，不妨試試「海洋療法減壓」，根據hello醫師指出，人們夏天就想去海邊是有原因的，海邊環境對人的心理有正面影響力，海洋療法（Ocean Therapy）在治療創傷後壓力症候群很顯著，教你3招「海洋療法」放鬆心情！

1. 看海：自動開啟腦部休假模式

[廣告]請繼續往下閱讀...

來到海邊看海，腦部會自動轉換成「休假模式」，因為平日造成腦部壓力的刺激物不見了，間接啟動了神經系統，讓人的直覺和創意發揮最大的效用，英屬哥倫比亞大學研究指出，藍色是一種平靜的顏色，能幫助提升創意工作的效率。

2. 聽海：平靜心靈、放慢步調

海浪聲會啟動人的副交感神經系統，改變腦中的波頻，增加α波，讓人的心靈變得平靜，當下盡情享受吹海風的放鬆模式，就像身處在一個大泡泡裡，忘記時間的存在，讓人放慢腳步，因此海浪聲也常運用在冥想減壓的療程。

▲▼壓力,海洋,休假。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲去海邊走走有助放鬆心情，讓人放慢腳步。

3. 聞海：平衡正負離子、減壓更健康

海洋含有大量負離子，對長期暴露在電子產品環境的我們來說，接觸海水能削減對身體有害的正離子和自由基，進而提升腦部認知能力，此外，海洋中的鹽也有維持色胺和褪黑激素的功效，幫助減壓並維持健康。海風的味道很舒適，能刺激腦部分泌血清素，使身體放鬆充滿力量。

隨著天氣一天天暖活，不妨去海邊走走放鬆一下緊繃的心情，讓自己好好沈澱清空繁雜的思緒。

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
興達電廠為何故障？　台電曝關鍵原因
獨／說好拍照到了現場變上床！AV女優集體出走　揭工作黑暗面
快訊／被問「要不要發雞排」！王美花回應了
停電還能爽爽上網！內行揭2神器
快訊／全台大停電　補償方案出爐
高雄70萬戶摸黑過生活！台電也不知復電時間
LIVE／全台大停電！台電召開記者會　王美花親自說明
18歲男「拔完智齒」　痛2個月竟變口腔癌
土地公生日「招財3大絕」曝光！　等著錢滿滿進帳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

預防職業倦怠的7項建議　休息30分鐘、對工作內容的「掌控感」很重要

不斷更新／高雄、台南、嘉義21:00全數復電　全台狀況一次看

大停電！高雄醫護「興達電廠」2原因難歲修　Wecare：高雄真辛苦

跟壓力Say Bye！海洋療法好神奇　腦部自動轉換成「休假模式」

快訊／被問「要不要發雞排」！王美花傻愣4秒回應了

蓬佩奧訪台「台北101」點燈感謝　網酸：台北有電南部點蠟燭響應

高雄70萬戶摸黑過生活！台電也不知復電時間：應該不會到午夜

快訊／供電設備異常！台鐵南靖=嘉義「單線行車」

台南剛復電又停了！在地人苦等崩潰　台電：不確定何時恢復

快訊／303全台停電！台電突宣布21：30加開記者會

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

法鬥見爸媽恩愛秒擺臭臉　表情超嫌棄：要摸多久？

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

金世正搖胸：嗨～「揪安孝燮開房」　嗆「你臉像始祖鳥」...他大走心XD

「俄羅斯惡魔連老人也殺！」烏克蘭舞者拍片求救：我不想死

不斷更新／高雄、台南、嘉義21:00全數復電　全台狀況一次看

大停電！高雄醫護「興達電廠」2原因難歲修　Wecare：高雄真辛苦

跟壓力Say Bye！海洋療法好神奇　腦部自動轉換成「休假模式」

快訊／被問「要不要發雞排」！王美花傻愣4秒回應了

蓬佩奧訪台「台北101」點燈感謝　網酸：台北有電南部點蠟燭響應

高雄70萬戶摸黑過生活！台電也不知復電時間：應該不會到午夜

快訊／供電設備異常！台鐵南靖=嘉義「單線行車」

台南剛復電又停了！在地人苦等崩潰　台電：不確定何時恢復

快訊／303全台停電！台電突宣布21：30加開記者會

虎尾還沒復電！在地人摸黑「只能用淚發電」氣炸　張麗善回應了

80億歌王豪宅曝光！　「房間擁無敵海景」一開窗超夢幻…網羨慕炸

不斷更新／高雄、台南、嘉義21:00全數復電　全台狀況一次看

世界野生動植物日　新北首場「鯨豚海龜救援演練」正式啟動

「鞍馬之王」李智凱盼在世界第一更久　想效仿郭婞淳締造金滿貫

《天之驕女》丁國琳風衣墨鏡化身「小天仙」！　網笑瘋：編劇放飛自我了

楊冪深夜密會高帥暖男被拍！　「肩並肩回小區」離婚3年傳新戀情

大停電！高雄醫護「興達電廠」2原因難歲修　Wecare：高雄真辛苦

Jisoo吊帶裙下纖細美腿藏不住　鏡頭拉近一動作粉絲心疼「穿太少了」

民生用戶晚間9：30全數復電！　台電掛保證「明日供電無虞」

雙北合作！捷運環狀線南北環啟動　北機廠3／3開工動土

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

興達副廠長曝「大停電原因」！估1小時內逐步復電

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

LINE群瘋傳「今晚6點輪流限電」　台電回應了

快訊／全台大停電！高雄輕軌停駛了

強冷空氣探10℃時間曝　鋒面掃過雨勢加大

大停電！　 PTT驚喊「1個人」神預言

高雄多區二度停電！台電揭原因居民氣炸

不斷更新／台南、嘉義全數復電

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

更多熱門

相關新聞

越累越想吃？營養師曝「焦慮性進食」4症狀

越累越想吃？營養師曝「焦慮性進食」4症狀

現代人生活壓力大，你自己或是身邊朋友，是否也會藉由吃東西來填補內心空缺，越忙越累更想靠食物得到快樂，營養師余朱清在臉書專頁分享，若有以下4個狀況，或許你屬於「焦慮型進食」，讓營養師教你正念飲食，解決不餓卻很想暴飲暴食的困擾。

改掉4個陋習人生直接開外掛

改掉4個陋習人生直接開外掛

職場中這7件事「可以不用想」

職場中這7件事「可以不用想」

連上9天班求休假　他竟被嗆「你別來了」

連上9天班求休假　他竟被嗆「你別來了」

考上警察被當搖錢樹　爸媽狂投資買房「貸款你付」

考上警察被當搖錢樹　爸媽狂投資買房「貸款你付」

關鍵字：

壓力海洋休假

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

烏克蘭首淪陷大城　赫爾松「滿街曝屍」

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

興達副廠長曝「大停電原因」！估1小時內逐步復電

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

Selina認愛「超帥小男友真面目」曝光！大街撒嬌放閃

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

獨／2女大生為房租爭吵 　1人死亡

熊熊「床上激烈震動」180秒片外洩！被拉進房撲倒

更多

最夯影音

更多
直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

法鬥見爸媽恩愛秒擺臭臉　表情超嫌棄：要摸多久？

法鬥見爸媽恩愛秒擺臭臉　表情超嫌棄：要摸多久？

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面