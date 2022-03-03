跟壓力Say Bye！海洋療法好神奇　腦部自動轉換成「休假模式」

▲人們夏天就想去海邊是有原因的，海邊環境對人的心理有正面影響力。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

覺得做什麼都不順，心情悶悶的嗎？試著轉念思考也無法提起精神，不妨試試「海洋療法減壓」，根據hello醫師指出，人們夏天就想去海邊是有原因的，海邊環境對人的心理有正面影響力，海洋療法（Ocean Therapy）在治療創傷後壓力症候群很顯著，教你3招「海洋療法」放鬆心情！

1. 看海：自動開啟腦部休假模式

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來到海邊看海，腦部會自動轉換成「休假模式」，因為平日造成腦部壓力的刺激物不見了，間接啟動了神經系統，讓人的直覺和創意發揮最大的效用，英屬哥倫比亞大學研究指出，藍色是一種平靜的顏色，能幫助提升創意工作的效率。

2. 聽海：平靜心靈、放慢步調

海浪聲會啟動人的副交感神經系統，改變腦中的波頻，增加α波，讓人的心靈變得平靜，當下盡情享受吹海風的放鬆模式，就像身處在一個大泡泡裡，忘記時間的存在，讓人放慢腳步，因此海浪聲也常運用在冥想減壓的療程。

▲去海邊走走有助放鬆心情，讓人放慢腳步。

3. 聞海：平衡正負離子、減壓更健康

海洋含有大量負離子，對長期暴露在電子產品環境的我們來說，接觸海水能削減對身體有害的正離子和自由基，進而提升腦部認知能力，此外，海洋中的鹽也有維持色胺和褪黑激素的功效，幫助減壓並維持健康。海風的味道很舒適，能刺激腦部分泌血清素，使身體放鬆充滿力量。

隨著天氣一天天暖活，不妨去海邊走走放鬆一下緊繃的心情，讓自己好好沈澱清空繁雜的思緒。