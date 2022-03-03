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基輔現況和想像不同？她吐真實心聲：歡迎普丁推翻「傀儡政府」

記者葉睿涵／綜合報導

法國電視一台（LCI）日前在談論烏俄戰爭的直播節目中，邀請了一位在法烏克蘭人連線，藉此還原烏克蘭人在俄軍入侵後的生活，沒想到這位名為維多利亞（Victoria）的僑民卻驚爆，烏克蘭人並不像外界所想的那樣，對俄羅斯的入侵感到憤怒，反而大家因為過去的生活過於困苦，因此樂見普丁派兵推翻「傀儡政府」，讓在場的主持人與節目來賓傻眼不已。

據法媒報導，LCI的直播節目「Brunet & Cie」在2月24日邀請了在法烏克蘭僑民維多利亞與節目連線，想在俄羅斯入侵法國的第一天，向剛從烏克蘭回法的維多利亞了解當地情形，沒想到維多利亞口中的烏克蘭與外界想像的竟完全不一樣，因為她居然聲稱，她在基輔的家人與當地人非但沒有因為俄軍的入侵倉皇而逃，反而還十分歡迎俄軍的到來。

剛返回法國的維多利亞表示，基輔很早以前就流傳著要人們快逃的流言，不過沒有人相信戰爭真的會開打，因為早在2014年爆發克里米亞戰爭後，兩國就一直衝突不斷，並導致民不聊生，「國內每天起碼有200萬人生活在水深火熱中，人民的薪水很少，冬天的暖氣費卻很高，人們一半的錢都花在繳費上了，所以我一直在想，我們為什麼要保衛這個傀儡總統和政府呢？」

▲▼基輔。（圖／達志影像／美聯社）

▲維多利亞聲稱，基輔人一直都生活在水深火熱中。（圖／達志影像／美聯社）

維多利亞強調，她所指的「傀儡政府」並不是普丁即將扶持的新傀儡總統，而是現在由澤倫斯基總統所帶領的政府。維多利亞的這番言論，讓節目主持人與在場嘉賓都傻眼不已，因為他們難以相信，一個民選政府中居然會出現「傀儡總統」，不過維多利亞表示，現任政府的問題很多，「網上說烏克蘭人生活在水火之中，這一點都沒錯，在澤倫斯基上台後，國家的經濟蕭條、腐敗叢生」。

她還痛訴，「澤倫斯基實際上也不是一個民主的總統，4家反對派電視台都被他關了，部分記者也莫名其妙地消失了，大家只會譴責俄羅斯暗殺記者，但相同的事情其實也發生在烏克蘭。西方國家將烏俄之間的局勢想像得太理想化了，他們認為俄羅斯就是壞人，烏克蘭就是民主國家，但事情並不是非黑即白這麼簡單。」

維多利亞解釋，她之所以認為澤倫斯基是傀儡總統還有一個原因，「很多烏克蘭人都懷疑選舉過程並不乾淨透明」，不過在場的嘉賓卻反駁，儘管這屆政府確實有做得不好的地方，或是司法存在缺陷，甚至記者被暗殺的事也曾真實發生過，但不能因此就認為烏克蘭並不是一個民主的國家。

從本次採訪看來，雖然目前國際的主流聲量普遍都力挺烏克蘭，並譴責俄羅斯的入侵行為，不過烏國境內確實存在的問題卻不斷被忽略，烏克蘭新納粹右翼民兵團體「亞速營」（Azov Battalion）也正快速崛起，因此普丁曾在開戰時表示，俄國本次開戰的主要目的是為了「去軍事化」和「去納粹化」。

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