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澤倫斯基：1周近9千俄兵陣亡！　「一群困惑的孩子」被國家利用

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏衝突第8天，烏克蘭南部港口城市赫爾松淪陷，而在其他主要城市，烏軍仍在奮力抵抗。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）3日發表最新談話，宣稱一周內有近9000名俄國士兵陣亡，認為他們是一群困惑的孩子，遭受國家利用，呼籲盡快停止戰爭。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對歐盟視訊演說。（圖／路透）

▲ 烏克蘭總統澤倫斯基今晨公開最新演說。（圖／路透）

澤倫斯基表示，無論敵人前往何處都會被殲滅，「他們在這裡不會有糧食，不會有片刻安寧」，佔領者會遭遇烏克蘭人的頑強抵抗，「對我們烏克蘭人來說，這是一場愛國之戰。我們清楚愛國之戰是如何開始，也清楚侵略者的下場會如何。」

他宣稱，「我們的軍隊正盡一切努力，徹底擊潰敵人。一周內有將近9000名俄羅斯人死亡」，佔領者被迫出動數十架直升機接回年僅19、20歲的死者和傷者。

澤倫斯基也向俄國士兵喊話，「烏克蘭不想被士兵的屍體覆蓋。回家吧，整支軍隊一起回家。告訴你的長官，你想活命，你不想死，只想活下去。我們需要盡快停止戰爭，恢復和平。」

他表示，無論俄軍目前佔領哪些地區，都只是暫時的，「我們會把他們趕出去。就像俄國士兵進到雜貨店尋找糧食時，把佔領者趕出店門的平民一樣。他們不是強權國家的戰士，只是一群被利用且困惑的孩子。帶他們回家吧。」

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