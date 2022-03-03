美擴大制裁俄國防實體與煉油業　白俄羅斯成出口管制對象

記者張寧倢／綜合外電報導

美國再對俄羅斯加重制裁，白宮2日宣布全面封鎖俄羅斯「國防相關實體」並對煉油業實施技術出口管制，削弱俄國煉油能力。另外，美國也祭出新的出口限制令，將適用範圍擴大至白俄羅斯，以防止技術與軟體從白俄轉移至俄羅斯。

▲美國就入侵烏克蘭對俄羅斯進行經濟制裁。（圖／路透）

根據CNN報導，美國與其盟國正在審視22家俄羅斯「國防相關實體」，包含為俄羅斯軍方提供技術與軍事設備的公司。白宮表示，實施國防制裁將為俄羅斯「武器開發與生產」帶來巨大成本。有報導認為，這不僅會影響俄羅斯，還會影響到那些依賴俄羅斯軍武的國家。

據美國國防新聞周刊報導，俄羅斯是僅次於美國的世界第二大軍武出口國，平均年銷售額超過130億美元，主要出口到阿爾及利亞、中國、埃及、印度與越南等，而自2016年以來，印度一直是俄羅斯最大軍售對象。此前，印度2日對聯合國大會譴責俄羅斯侵略烏克蘭的議案第三度投下棄權票。

白宮公布新的制裁令中，美國還將針對俄羅斯煉油業「技術出口」管制，這是俄羅斯軍隊的主要收入來源，透過限制石油與天然氣開採設備出口等，朝向削弱俄羅斯作為主要能源供應國地位的目標邁進。然而，白宮也表示，有可能對俄羅斯石油與天然氣流動出口實施制裁，但時間點不是「現在」，立刻限制俄國油氣出口將減少全球能源供應、抬高價格，反而有助於莫斯科。

此外，美國商務部也將出口管制政策適用範圍擴大至白俄羅斯，以防止將貨品、技術與軟體透過白俄轉移至俄羅斯。美國國務卿布林肯說，「我們將切斷白俄羅斯進口關鍵技術的能力，如果盧卡申科總統繼續支持戰爭，他的政權將面臨更大後果。」

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