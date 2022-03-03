哪些國家「逆風」挺俄打烏克蘭？　外媒點名中國不想選邊站

▲白俄羅斯總統盧卡申科（左）是俄國總統普丁（右）的親密盟友。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

烏俄開戰以來，西方國家齊聲支持烏克蘭，譴責俄羅斯並祭出嚴厲制裁。《每日郵報》整理，哪些國家此時「逆風」支持普丁動武，哪些國家盡可能保持中立，不願得罪俄、烏、歐美任何一方；內文提到，中國共產黨為了保持中立，一直避免對烏俄任何一方表達過多支持。



支持俄羅斯

．白俄羅斯

白俄對俄羅斯出口占整體出口貿易的48％，兩國有著重要經濟與政治關聯。總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）同為專制強人，差點被全國示威趕下台時，獲得普丁支持。

白俄如今不僅允許俄軍在領土上演習，2月27日還通過公投，放棄無核中立條款。一名美國官員匿名向《華盛頓郵報》表示，「很顯然，（白俄首都）明斯克如今已成克里姆林宮的延伸。」

．敘利亞

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）認為，烏克蘭戰爭「是修正歷史，重建蘇聯解體後世界失去的平衡」，並且譴責西方「歇斯底里」。

．緬甸

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）說，「首先，俄羅斯致力於鞏固主權，我認為這是正確的事。其次，這是向世界展現俄羅斯是個世界強國。」

．北韓

北韓指控西方及美國使用「霸權政策」及「高壓手段」，忽視俄羅斯要求合理合法的安全保障。其外交部也批評西方「濫用權力」。

．古巴

古巴將烏克蘭戰火歸咎於美國及西方，批評美國「北約朝向俄國邊境的擴張」。

．委內瑞拉

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）支持普丁，外交部上周還指責華府應該為戰火負責，「（我們）對於北約在美國鼓勵下，嘲諷並且違反明斯克協議一事表達遺憾。」

▲習近平與普丁在2月4日北京冬奧開幕前會面。（圖／路透）



保持中立



．中國

中國是否支持俄羅斯，被視為是否引發類似行動的關鍵指標，因為習近平對台也有所企圖。中國上周棄權，不願參加聯合國安理會譴責烏克蘭入侵的決議案，並且主動提議介入烏俄斡旋，但目前為止都拒絕使用「入侵」一詞，或者批評克里姆林宮。此外，在俄羅斯面臨重重制裁之計，北京也取消小麥進口限制，提振莫斯科經濟。

．中亞國家

哈薩克、烏茲別克、塔吉克、土庫曼、亞美尼亞與吉爾吉斯，都和俄羅斯保持戰略夥伴關係；各政府沒有公開支持入侵，但其中一些國家也加入俄羅斯為首的「集體安全條約組織」（Collective Security Treaty Organization），卻已經表明拒絕派兵前往烏克蘭。

其他試圖保持中立的國家包括印度、巴西、巴基斯坦、塞爾維亞、南非、馬利及中非共和國。

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