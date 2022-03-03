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俄軍狂轟民宅和醫院！烏克蘭駐日大使痛批「和納粹無異」

▲▼烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）。（圖／路透）

▲烏克蘭駐日大使克爾松斯基痛批俄軍肆意轟炸住宅區的行為宛如納粹。（圖／路透）

文／中央社東京3日綜合外電報導

烏克蘭持續遭到俄羅斯進攻，烏克蘭駐日大使克爾松斯基接受日媒訪問表示，俄軍蓄意攻擊住宅地區、兒童醫院與學校，要藉由攻擊這些敏感場所讓烏克蘭失控，行徑宛如納粹德國。

烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）昨天接受日本放送協會（NHK）訪問，報導今天刊出。

克爾松斯基指出，烏克蘭的住宅地區遭俄軍蓄意攻擊，兒童醫院與學校也受到損害，俄軍應是要藉由攻擊這些在精神上非常敏感的場所，企圖讓烏克蘭失控；他嚴詞譴責俄羅斯採取與納粹德國相同的戰術。

克爾松斯基表示，不管要花費多少時間，烏克蘭會戰鬥到勝利為止；烏克蘭長年來受到的俄羅斯威脅，將在此結束。

報導說，克爾松斯基強調烏克蘭會徹底抵抗俄羅斯的入侵，也指出烏克蘭與俄羅斯的關係已惡化到不可能修復的程度。

另外，對於俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）下令核子嚇阻部隊進入高度警戒狀態，克爾松斯基分析，俄羅斯對美國應不會使用核武，但有可能對烏克蘭使用；這是非常危險的行為，有必要加以阻止，但蒲亭難以預測，沒有人知道他在想什麼。

克爾松斯基也感謝日本各界捐款給烏克蘭，待恢復和平，希望邀請大家到烏克蘭作客。

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