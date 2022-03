俄兵被俘痛哭求救！崩潰打給媽媽「快叫國家帶我回去」

▲尼古拉耶夫州長維塔利金在俘獲入侵的俄軍後,與俄軍的軍備合照。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭南部港口城市赫爾松(Kherson)失守後,軍方撤退到附近城市尼古拉耶夫(Mykolaiv),但俄軍仍窮追不捨。雙方多次激戰後,烏軍成功擊退了一支俄國軍隊、守住尼古拉耶夫,還虜獲5名俄國士兵。當局隨後放出影片,顯示烏軍允許被俘俄軍與家人聯繫,其中一名士兵還要求母親召集其他軍人的父母向俄國軍方抗議,「這樣國家才會把我們帶走」。

據CNN報導,烏克蘭國家安全、國防和情報委員會秘書科斯堅科(Roman Kostenko)證實,烏軍於當地2日在尼古拉耶夫郊外,成功攔截了俄國「格魯烏特種部隊」(GRU)第10旅的一支偵察部隊,並抓獲5名俄羅斯士兵,「在我們圍剿他們後,他們投降了。這些降兵有1人在戰爭中死亡,1人受傷送院,而另外3人則已交由烏克蘭國家安全局(SBU)接管。」

