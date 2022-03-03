俄兵被俘痛哭求救！崩潰打給媽媽「快叫國家帶我回去」

▲尼古拉耶夫州長維塔利金在俘獲入侵的俄軍後，與俄軍的軍備合照。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭南部港口城市赫爾松（Kherson）失守後，軍方撤退到附近城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），但俄軍仍窮追不捨。雙方多次激戰後，烏軍成功擊退了一支俄國軍隊、守住尼古拉耶夫，還虜獲5名俄國士兵。當局隨後放出影片，顯示烏軍允許被俘俄軍與家人聯繫，其中一名士兵還要求母親召集其他軍人的父母向俄國軍方抗議，「這樣國家才會把我們帶走」。

據CNN報導，烏克蘭國家安全、國防和情報委員會秘書科斯堅科（Roman Kostenko）證實，烏軍於當地2日在尼古拉耶夫郊外，成功攔截了俄國「格魯烏特種部隊」（GRU）第10旅的一支偵察部隊，並抓獲5名俄羅斯士兵，「在我們圍剿他們後，他們投降了。這些降兵有1人在戰爭中死亡，1人受傷送院，而另外3人則已交由烏克蘭國家安全局（SBU）接管。」

儘管CNN目前還無法核實相關消息的細節與降兵的狀況，但CNN記者觀察到，當地過去數日確實頻頻傳出了俄軍試圖入侵，卻與烏克蘭軍隊發生衝突的情況。報導稱，尼古拉耶夫因位靠黑海，而且距離重要戰略城市赫爾松僅約一個小時的路程，因此變成了雙方急於控制的重地。

▲俄國被俘士兵哭著打給媽媽。（圖／翻攝自Telegram）

尼古拉耶夫的州長維塔利金（Vitaliy Kim）隨後也在Telegram發布影片，顯示烏克蘭在俘獲俄軍後，允許他們打電話向親人報平安。從畫面可見，一名俄羅斯士兵當時正在和母親通電話，他安慰母親「別擔心，我沒事」，而他身邊的烏軍則透過電話向他的媽媽告狀，「你知道你的兒子做了什麼嗎？他在這裡打仗，還殺了我們的平民！」

俄國士兵接著告訴母親，「媽媽，我現在已經是個戰俘了。但我需要你召集其他軍人的媽媽，一起到軍事登記處和徵兵辦公室去，這樣國家才會把我們這些被帶到烏克蘭打仗的人帶走。」

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