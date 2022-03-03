全台大停電　日網狂猜原因！在台日人嚇壞：紅綠燈都不亮了

記者王佩翊／編譯

全台各地3日接連傳出停電消息，受到波及的區域從南到北，台南、高雄、基隆、台中、南投、屏東、宜蘭、新竹、花蓮、新北、台北等地區也陸續回報停電消息，相關新聞傳到日本也引發網友關注。由於目前正值敏感時機，因此日本網友也紛紛傳出陰謀論，瘋狂猜測背後原因。

日本《JX通信社》第一時間率先報導台灣大規模停電消息，並稱全台各地接連回報停電。與此同時也有許多在台日本人在推特上分享第一手消息。有網友表示，「突然停電！」、「台北停電，怎麼又來了」、「高雄市停電中，紅綠燈全都不亮了」、「在這個特殊時期，怎麼感覺有點奇怪」、「難道是被駭客攻擊」等。

除此之外，也有網友擔心，大停電是否會影響到台積電的半導體生產。另外則有網友擔憂，「在這樣的敏感時期突然停電，台灣人應該也會被嚇到吧！」

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▲全台大規模停電，引發日本網友關注。（圖／記者湯興漢攝）

