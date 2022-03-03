烏克蘭政府PO俄軍殘屍照　澤倫斯基：一周摧毀「邪惡入侵計畫」

▲烏克蘭首都基輔附近，一名男子看著躺在軍車旁的俄羅斯士兵遺體。（圖／達志影像／美聯社）
記者吳美依／綜合外電報導
烏克蘭內政部及國安局在Telegram發布俄軍遺體殘缺的恐怖照片及戰俘認罪影片，其中一名俄國士兵哭著承認，「我們正在殺害沒有做錯任何事的平民。」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2日晚間表示，俄國多年來精心制定邪惡入侵計畫，卻一周就被烏克蘭摧毀；如今敵方士氣潰散，「我們阻止了他們，並且擊潰了他們。」
▲3月1日，烏克蘭首都基輔附近的道路上，一輛軍事車輛內出現士兵遺體。（圖／達志影像／美聯社）
▲3月1日，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）遭到砲擊，市政廳大樓附近多人死亡。（圖／達志影像／美聯社）
烏克蘭官方釋出畫面中，陣亡俄軍臟器外露，或陳屍在被炸毀的俄軍坦克旁，甚至還有燒焦或血淋淋的遺骸散落路邊。一名被俘俄兵宣稱，俄軍殺害受傷同袍，不顧陣亡者遺體，甚至沒有通知親屬。有人說，「讓普丁看看這個，真的夠了，這裡就像一座大型絞肉機，孩子們正被殺害。」有人哭著打電話給親友，「我成了烏克蘭的戰俘。我們被派來這裡時，被告知要擔任維和人員 ……但戰爭現在爆發，我們就是侵略者。」
▲澤倫斯基對歐盟視訊演說。（圖／路透）
澤倫斯基表示，烏克蘭軍隊、邊境巡警、領土防衛隊甚至普通農民每天都會抓到敵兵，但所有俘虜都說「不知道自己為什麼在這裡」，「他們不是超級強國的戰士，而是被利用的困惑孩子。儘管人數多了數十倍，敵方士氣卻在不斷惡化。」
澤倫斯基還說，占領者在烏克蘭「不會獲得和平、食物或片刻安寧，只會得到拒絕，一個有力的拒絕。」他也提到百姓對俄軍的反抗，「人們阻擋道路，走到敵軍車輛前方，此舉極度危險，卻也如此地勇敢。」
Кожен окупант повинен знати: вони отримають від українців люту відсіч. Таку, що назавжди запам'ятають, що ми свого не віддамо!由 Володимир Зеленський 發佈於 2022年3月2日 星期三
Ukrainian citizens and employees of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant showing immense bravery as they block a road with vehicles and their own bodies to stop Russian terrorists from passing. I’m not going to lie, this has me in tears. pic.twitter.com/gmPtqNEXmV— Ricky Davila(@TheRickyDavila) March 2, 2022
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