被西方制裁怕爆！俄富豪「資產蒸發2兆」　跳上遊艇瘋逃馬爾地夫

▲目前停泊在馬爾地夫的最大遊艇是拉什尼科夫的「海洋勝利號」。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著西方對俄羅斯祭出一波波的制裁，俄國富豪的資產已蒸發830億美元（約新台幣2.33兆元），更有多人因為害怕被對付，紛紛開著超級遊艇逃亡他國。海上交通追蹤數據顯示，目前有至少5艘由俄國億萬富翁所擁有的超級遊艇，於2日出現在馬爾地夫的海域，還有不少富豪正在海上逃亡，以避開西方國家的制裁。

綜合外媒報導，為了制止俄羅斯總統普丁對烏克蘭發動的戰爭，西方國家上週宣布實施新一波制裁，未來將對俄羅斯銀行及其「腐敗的億萬富豪」加強管控，而美國和歐盟也有可能會沒收這些富有、有政治聯繫的俄國寡頭的遊艇、豪華公寓和私人飛機等資產。

▲摩達雪夫等富豪因與俄國政治有關聯，而恐被西方國家制裁。（圖／達志影像／美聯社）

俄國富豪的資產在一連串的制裁下，目前已蒸發了830億美元，再加上目前各國打算對寡頭下手，導致富豪們不得不避走他國。從船隻追蹤數據可見，截至台北時間2日，至少有5艘俄國超級遊艇正在馬爾地夫停泊或巡航，希望能在這座與美國沒有引渡條約的島嶼上「避難」。

馬爾代夫目前最大的4艘遊艇都來自俄羅斯。據SuperyachtFan網站介紹，其中最大的遊艇是「海洋勝利號」（Ocean Victory），它全長共140公尺，為全球最大鋼鐵生產商之一MMK的大股東拉什尼科夫（Viktor Rashnikov）所有；而全球第三大鋁業公司「俄鋁」（Rusal）創始人德里帕斯卡（Oleg Deripaska）的「Clio」也停泊在首都馬利附近。

與此同時，俄國的其他富豪也忙著在海上逃亡。另一位鋼鐵富豪摩達雪夫（Alexei Mordashov）正開著超級遊艇「Nord」前往非洲塞席爾，而俄國銀行家柯斯丁（Andrey Kostin）也正開著「海上狂想曲」（Sea Rhapsody）從土耳其逃向馬爾地夫。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》