台電粉專遭出征！網驚見1巧合「早預告停電」：又要停多久

網搜小組／劉維榛報導

全台無預警黑一片，據了解，因台電桃園大潭電廠6部機組出現異常，才造成大停電。面對出入與工作大受影響，氣得網友湧入台電粉專痛罵，其中有網友發現「1巧合」，原來台電昨晚才PO出，若發現電線桿有停電異常狀況，可善用APP通報，「真巧，這是預告今天會大停電嗎？」

由於台電粉專《電力粉絲團》於2日晚上貼出，「在路邊看到電線脫落或電桿傾斜等情況，除了撥打台電客服1911通報外，現在也可透過台灣電力APP通報」的文章。

如今傳出興達電廠出現冒煙異常，氣得眾網友在底下罵爆，「停電了，說好不缺電呢」、「經濟損失誰負責」、「又要停多久」、「你這樣無預警停電，我一早的工作怎麼辦啊啊啊啊啊」、「真巧，這是預告今天會大停電嗎」、「官網停擺，到處大停電剩下粉專可以正常推送訊息，結果這裡什麼有用資訊都沒有」。

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▲網友氣炸開轟。（圖／翻攝台電粉專）



台電證實，今（3）日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。

▲高雄停電路口，使得交通一陣混亂。（圖／記者賴文萱翻攝）

