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烏克蘭男自拍「俄軍轟炸家鄉」！錄下自己被飛彈炸到驚悚瞬間

▲▼烏克蘭男自拍遭俄軍攻擊　錄下自己被飛彈炸到瞬間！驚悚影片曝光。（圖／翻攝自推特）

▲男子上一秒還在拍影片，怎知下一秒就遭飛彈波及。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯出兵攻打烏克蘭已經7天，一名位於第二大城哈爾科夫的烏克蘭人為了向外界傳遞當地的嚴峻情況，因此拿起手機自拍下俄軍不斷攻擊的畫面，沒想到拍到一半竟再度遭到襲擊，甚至意外錄下自己被飛彈炸到的瞬間。相關影片傳出後，瞬間引發熱議，也讓國際網友們看到烏克蘭民眾面臨的困境。

這名烏克蘭男子在影片中表示，哈爾科夫正遭到俄軍的猛烈攻擊，而他則是躲在建築物內拍攝，沒想到才過了沒幾秒，突然聽到「咻」的聲音，視線也跟著往上看，結果抬頭便看到有飛彈飛來，就落在他的附近。手機鏡頭瞬間一片混亂與搖晃，伴隨而來的則是「砰」的巨響。

▲▼ 烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）戰火猛烈。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）戰火猛烈。（圖／路透）

▲▼烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）政府大樓遭嚴重砲擊。（圖／路透）

這名男子意外拍下自己遭飛彈炸到的瞬間，當時屋瓦更是瞬間粉碎，所幸他最後逃過一劫，並立刻躲進建築物內部。

烏克蘭軍方2日證實，俄羅斯空降部隊在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）登陸，從四面八方攻進，企圖奪城，哈爾科夫市長特雷夫（Igor Terekhov）指出，俄軍不停向住宅區發射砲擊、巡弋飛彈，情況相當危險，但他承諾不會讓這座城市落入俄軍手裡。

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