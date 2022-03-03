紐時：俄軍陣亡人數激增　暴露普丁「戰略軟肋」

▲烏俄戰爭爆發以來，俄羅斯軍方對於死傷人數諱莫如深。（圖／路透）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，已有不少俄軍陣亡，俄方一如既往，對此諱莫如深。「紐約時報」引述美國官員透露，至昨天俄軍已死亡2000人，從而暴露俄羅斯總統蒲亭戰略的潛在弱點。

俄軍對烏克蘭發動攻擊以來，不僅遭到烏軍頑抗，烏方更是不時公布令外界咋舌的俄軍傷亡數字。「基輔獨立報」（Kyiv Independent）在推特（Twitter）上稱，截至3月2日，俄軍陣亡達5840人。

紐約時報（New York Times）1日報導稱，2014年俄羅斯進占克里米亞（Crimea），在為時1個月的攻勢中有大約400名俄軍陣亡。蒲亭擔心俄軍傷亡數字曝光，要求當局出面「招呼」試圖報導陣亡士兵葬禮的記者。

美國和歐洲官員表示，蒲亭最近對烏克蘭的入侵行動中，400人可能只是一天的折損數字。蒲亭至今仍宣稱這是一場在烏克蘭東部進行的有限軍事行動，但隨著俄軍陣亡人數不斷增加，蒲亭的潛在弱點也暴露出來。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）2月27日首次承認俄軍「存在傷亡」，但未透露數字。他堅稱烏軍傷亡比俄軍高出「好幾倍」。

▲烏俄雙方對於彼此戰損的數字皆未獲得獨立確認。（圖／路透）



雙方說法皆未得到獨立確認，美國拜登政府官員也拒絕公開討論傷亡數字。但美國一名官員稱，至2月28日，俄軍陣亡約2000人，有兩位歐洲官員同意這一估算。

美國國會人員則表示，五角大廈高層官員2月28日在國會閉門聽證會上稱，俄、烏雙方部隊在開戰頭5天的傷亡人數差不多，分別有約1500人陣亡。不過官員提醒這只是依據衛星圖片、通訊監聽、社群媒體和戰地媒體報導所得到的估計數字。相較之下，美軍在20年的阿富汗戰爭中，陣亡官兵只有近2500人。

曾任北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高統帥的美軍退役將領史塔伏瑞迪斯（James G. Stavridis）說：「有許多報導稱俄軍陣亡人數達4000人以上，顯見情況慘烈。俄軍傷亡果真如此嚴重，蒲亭將很難向國人交代。」

對蒲亭來說，隨著傷亡數字不斷上升，俄羅斯國內支持其烏克蘭行動的人數將銳減。美國官員說，俄羅斯人，特別是俄軍戰士的母親，對蘇聯入侵阿富汗後喪生的1萬5000名官兵，或死於車臣的數千官兵，仍記憶猶新。