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結婚到一半驚知「新郎是禿頭」！新娘見假髮氣暈...秒退婚

（示意圖／pixabay）

▲女子氣得取消婚禮，不管家人如何勸說也沒用。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

印度一對新人日前舉辦婚禮，結果新娘突然被告知其實新郎是個禿頭，她當場暈倒在地，清醒後氣得取消婚禮，家人多次勸說也無法讓她回心轉意。

綜合外媒報導，事發於印度北方邦埃塔瓦縣Bharthana地區，一對新人在當地時間上（2）月23日晚上舉辦婚禮，新郎阿傑‧庫瑪爾在婚禮進行花環交換儀式時，反覆金，新娘也注意到阿傑動作特別小心，沒想到此時場邊人突然告訴新娘，新郎其實是禿頭，頭上戴著假髮。

新娘得知後，當場暈倒在地，事後清醒，氣得取消婚禮，拒絕嫁給新郎，不管家人怎麼勸說都無法說服她，最終這場婚禮不得不取消。

新郎事後至烏斯拉哈爾警局（Usrahar Police Station）投訴新娘，而女方一家也到警局報案，指控新郎一家欺騙他們，目前案件仍在處理中。

其實過去在印度也曾發生過類似事件，北方邦米拉特一名女子於2020年1月和丈夫結婚，兩人結婚一年之後，女子才發現丈夫是禿頭，丈夫之前一直都帶著假髮，女子氣炸前往警察局報案，要求和丈夫離婚。

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