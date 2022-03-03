竹北遠百手搖飲一杯385元！老婆喝2口冷回4字　他零用錢慘被減半

▲原PO跟風購入一杯要價385元的飲品。（圖／翻攝自Facebook／竹北遠百情報站）



記者崔子柔／綜合報導

新開張的竹北遠百每天都湧入大量購物人潮，其中位在6樓的一間飲料店因為售價異常高，掀起網友一番討論，一名人夫近日就朝聖買入要價385元的品項，沒想到竟因此被老婆扣零用錢。

原PO 1日在臉書社團「竹北遠百最新情報站」發文表示，他跟風花了385元去買「川貝純蜜奶烏+雪珠」，想著買回家給老婆嚐鮮，沒想到老婆才喝2口就不願再喝，直呼這味道就像小時候最討厭的「感冒藥水」。

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原PO馬上向老婆報價，希望能讓她多喝幾口，沒想到老婆一聽到價格，直接說要將原PO這個月的零用錢減半，質疑他是錢太多才會亂買東西，要當作他亂花錢的警惕。

▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook／竹北遠百情報站）



「但這麼貴我捨不得丟，自己接著喝，味道的確像感冒藥水」，原PO表示，他喝了1/5杯就封上保鮮膜放進冰箱，分好幾天才喝完，「平常我買路邊手搖飲，不到兩小時我就能喝光光」，原PO提到，先前看其他網友分享口感，都形容的相當保守，「不知道是不是不敢講得太明白？我這次特別用我親身體驗的慘烈經驗，血淋淋的真實踩雷，提供給大家參考」。

文章曝光後引起網友熱議，有網友替飲料平反，「之前在它丹鳳總店買的95元的喝起來，比外面的茶味道重了點這樣，應該是茶葉比較好」、「應該買鮮奶茶或是草莓奶茶就好」，也有人說，「感覺很適合感冒又想喝飲料的時候來一杯」、「我覺得385不好，應該改成487」。

該手搖飲老闆娘先前接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，因為飲料用料都很實在，例如布酪蜜奶烏裡面用台灣百分百純蜂蜜，並放入酪梨、布丁，食材成本高且做工繁複，加上物價一直上漲，因此今年在台北和竹北的兩間店才會同步調漲，竹北店沒有特別貴。