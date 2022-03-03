換軍服和普丁拼了！烏克蘭3拳王、空手道銅牌和網球好手赴前線作戰

▲身為世界前拳王的基輔市長克里契科，將帶著同為拳王的弟弟一起上戰場。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄戰爭持續交戰，而英勇的烏克蘭民眾也紛紛拿起武器，投入戰場保家衛國。多位曾在國際賽事奪下獎牌的運動員都紛紛宣布，他們將穿起軍服上戰場，直奔前線為國效力，而其中就包括了3位世界拳王、一位空手道銅牌得主，以及一名退役網球運動員。

烏克蘭職業拳手洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko）是權威拳擊雜誌《The Ring》P4P排名第8的拳手。他曾奪下2屆奧運拳擊金牌，還曾是3個不同重量級的世界冠軍。據烏克蘭媒體報導，這位拳王目前已從希臘返回烏克蘭東南部的家鄉，加入當地的防禦營，並將上戰場對抗俄軍。

被譽為「鐵拳博士」的基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）是前世界拳王。2004年4月，他在擊敗南非拳擊手桑德斯（Corrie Sanders）後，奪下WBC重量級拳王，還曾三度在國際拳賽奪得冠軍腰帶。在烏克蘭被俄軍入侵後，克里契科與他同為拳王的弟弟瓦拉廸米爾（Wladimir Klitschko）就宣布，2人將一同換上軍服，投入拯救國家的行列。

曾在2020年東京奧運上獲得空手道銅牌的烏克蘭選手和魯那（Stanislav Horuna）也在3月1日的生日當天，在IG身穿軍裝、手持步槍宣布，他將脫下道服，換上軍裝前往戰場。他還在影片中呼籲粉絲，如果想支持他的話，可以捐款給烏克蘭軍隊，讓網友感動不已。

▲曾與盧彥勳搭檔雙打的史塔克霍夫斯基也將赴前線為國效力。（圖／路透）

此前，曾是「台灣一哥」盧彥勳雙打搭檔，現年36歲的烏克蘭退役網球好手史塔克霍夫斯基（Sergiy Stakhovsky）也曾公開宣布投入戰場，抵抗俄羅斯入侵。他在3月初也曾在IG限動上向俄國總統普丁喊話，表示要「在他墳墓上跳舞」。

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