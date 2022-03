嚇阻北京效法俄國　美議員提法案若犯台就祭制裁

▲中國大陸遼寧號航空母艦。(圖/路透社)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

俄烏爆發戰火,部分人士擔憂中國恐效法俄羅斯,對台灣採取動作。美國聯邦參議員今天提出因應法案,若北京入侵、封鎖或以武力試圖改變台灣治理地位,將授權總統祭出金融制裁。

共和黨籍參議員史考特(Rick Scott)今天協同同黨議員克芮麥(Kevin Cramer)、甘迺迪(John Kennedy),共同提出「透過金融制裁嚇阻中共對台侵略法案」(Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act),以阻止中國追隨俄羅斯腳步,對台發動攻勢。

根據史考特辦公室提供的法案資訊,若中國以武力侵略、入侵或封鎖台灣或其領土,抑或是試圖透過武力改變台灣治理地位,法案將切斷美中之間所有金融交易往來。

法案要求美國總統,在上述情事發生30天後對中方祭出制裁,包括凍結財產交易、撤銷涉入犯台中國人士簽證並限制入境。此外,法案也將禁止金融機構與中共進行信用轉讓或付款交易、禁止對遭制裁人或實體進行股權或債務投資,並禁止與中國軍事或軟體企業、金融電信系統、電子貨幣有金融往來等。

史考特透過新聞稿表示,台灣是美國在亞太區域最重要夥伴之一,台灣的和平與穩定攸關美國政治、安全與經濟利益,而中共擾台、恫嚇台灣人民頻率增加,包括透過定期軍事侵擾與網攻。

史考特強調,美方必須清楚傳達這些恫嚇手段不會被忽視。在北京默默觀察俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)入侵攻擊烏克蘭之際,美國必須堅定站在民主夥伴身後,清楚展現若有暴君攻擊其盟友,必定予以譴責與懲罰的決心。

他說:「通過這部法案將能清楚讓(中共)總書記習近平知道,若他效法蒲亭入侵作為,將面臨經濟孤立及嚴重金融制裁。」