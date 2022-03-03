對俄侵烏憤慨卻無力　呂秋遠推薦《時代革命》：香港只能示範一次

▲烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）政府大樓遭嚴重砲擊。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第7天，國際間紛紛對俄譴責制裁，但砲火仍未停止，知名律師呂秋遠則說，如果對這場悲劇感到憤慨卻無能為力，不妨去看2019年香港反送中抗爭運動的紀錄片《時代革命》。

呂秋遠昨（2）日晚間在臉書發文表示，香港在這2年間遇到的困境和烏克蘭相比，在本質上並不相同，但都是極權國家以自己的生存空間為理由，無視過去的協議，以軍事或政治侵略另一個國家或地區，試圖改變該地區自由民主的生活方式。

呂秋遠提到，香港在過去這2年失去了原有的言論自由、政治權利，只要說出反對執政者的言論就可能入獄，《時代革命》就紀錄了曾為香港付出的中學生、大學生和一般民眾，「對我們的重要性在哪裡呢？香港只能示範一次，讓我們知道，被中國統一、共產黨統治，有多麼悲慘」。

呂秋遠表示，就如同烏克蘭這次的示範，即使俄羅斯再強大，只要全體國民絕心抗戰就能維持民族尊嚴和自信，俄羅斯也示範了硬是要侵略另一個國家，會得到什麼下場，「未來的戰局還不知道會怎麼發展，但是至少第一週的努力，已經讓越來越多人，開始支持烏克蘭」。

呂秋遠也說，香港當時沒有取得像現在烏克蘭一樣的支持，是因香港是中國的內政問題，且並不是所有港人都在乎民主自由人權，「這部紀錄片，可以讓台灣人親眼目睹，被中國統治的下場，以及他們所失去的一切，即使怵目驚心，卻又是真實存在」。

「看到烏克蘭，我們擔心中國入侵台灣嗎？」呂秋遠認為，侵略者是不需要理由的，只有讓國民知道被中國統治的真相，才能凝聚國族意識，台灣人成功團結抗敵的可能就越大。