少年露臉裸聊被拍下勒索！嚇壞封鎖　媽立刻收到「影片」

▲網路詐騙層出不窮，民眾千萬要當心。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者陳俊宏／綜合報導

馬來西亞一名16歲少年透過交友軟體認識一名女子，之後改用WhatsApp和她「裸聊」，結果被拍下露臉打手槍影片，遭勒索1500令吉（約新台幣1萬元），立刻封鎖對方。沒想到，少年的媽媽馬上收到他的「影片」。

當地媒體《星洲網》報導，這名少年來自單親家庭，2月22日和女子裸聊後，隔天就收到一名陌生男子發來他的「影片」。該男恐嚇若不給錢，就要把影片上傳網路。

▼被害人露臉打手槍全被拍下。（示意圖／記者李佳蓉攝）

該男立刻被少年封鎖，未料，他入侵少年的WhatsApp帳號，並將影片傳給少年的幾名親友，包括少年的母親，並向母親勒索1500令吉，「給你5分鐘，要不要解決？」該母事後求助羅白州議員周世揚，並在對方的陪同下報警。

據周世揚了解，少年與網友裸聊時，對方並未露臉，他猜測對方或許來自詐騙集團，以「撒網」方式找受害者，勒索誤入圈套的人。而少年母親封鎖對方後，至今沒有下文。

周世揚說，疫情期間無法外出，許多人會透過交友軟體交友，但其實存在風險。他呼籲社會大眾提高警覺，防止類似詐騙，也希望警方、內政部關注類似問題，