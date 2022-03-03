經濟戰專家：制裁不可能阻止俄羅斯攻烏　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

烏俄衝突持續，西方國家不斷加碼對俄羅斯施行經濟制裁。經濟戰專家霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）認為，西方國家的制裁雖然對俄羅斯的經濟造成衝擊，全球經濟也隨之受創，但還是無法阻止俄羅斯進攻烏克蘭。

▲霍夫鮑爾認為普丁不太可能停火。（圖／路透，下同）

根據《法新社》報導，霍夫鮑爾是美國兩大智庫之一皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的研究員，曾出版《反思經濟制裁》一書，並研究過去一個世紀期間的100件制裁案，包含第一次世界大戰到伊拉克戰爭，結果發現在外交政策目標方面的成功案例不到三分之一。

「大多數取得成功的國家都是較小、較弱的國家，而不是像俄羅斯那樣的大國。」霍夫鮑爾表示，經濟制裁對巴拿馬、祕魯等國家產生不利影響，並幫助推翻巴西、南韓等中等國家的獨裁者，也結束了南非的種族主義隔離制度，卻未能制止巴基斯坦獲得核武器。

霍夫鮑爾指出，美國在1950年代的韓戰對中國進行制裁，確實造成經濟和軍事上的壓力，「但中國還是堅持支持朝鮮，就像蘇聯一樣」；另外，莫斯科在1980年代從阿富汗撤軍不是因為制裁，而是因為美國提供武器給阿富汗，加上俄羅斯軍隊損失以及國內政治不穩定。

▼▲烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）政府大樓遭空襲。

「制裁的確會在經濟上造成傷害，不過，傷害一個國家的經濟和改變國家政治領導人的觀點不同。」霍夫鮑爾認為，對於擁有強大個人權力的領導人來說尤其如此，例如普丁，「他是獨裁者中的獨裁者，一旦像俄羅斯這樣的大國入侵另一個國家，就很難讓侵略國的領導人改變主意，因為這對他個人來說，是一個很大的挫折。」

不過，霍夫鮑爾強調，俄羅斯的銀行被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統名單，銀行業和貨幣被削弱，這項新的制裁行動具有前所未有的力量，可能會導致俄羅斯的收入減少將近10％，是相當大的打擊，但還是不太可能迫使俄羅斯停火。