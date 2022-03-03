　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭「設立專線」給俄羅斯媽媽　快來接戰俘兒子回家

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭進入第7天，兩軍每天都有士兵陣亡、失蹤或被俘虜等消息。烏克蘭國防部2日在臉書發文，向俄羅斯的媽媽們喊話，表示願意將被俘擄的俄軍士兵還給他們，只需要撥打指定專線並到基輔來接人，「我們烏克蘭人與普丁那些法西斯份子不同，不會與母親和被俘虜的孩子打仗」。

烏克蘭國防部2日在臉書發布聲明，表示願意把俘虜的俄軍士兵轉交給他們的母親，若俄羅斯媽媽不確定兒子是否在烏克蘭，可以先撥打聲明中的指定的電話、傳Telegram訊息或寄電子郵件，確認當事人是否被監禁或死亡，「如果你確認你的兒子被我們囚禁，士兵的母親（家屬）就可以到基輔來接人」。

烏克蘭國防部指出，由於普丁與他的法西斯軍隊入侵並封鎖了空域，想要帶回兒子的家屬們可以先到加里寧格勒或明斯克，接著轉乘巴士或計程車到波蘭邊境，到達烏克蘭的檢查站，「在那裡，你將被接送到基輔，將你的兒子移交給你」、「我們烏克蘭人與普丁那些法西斯份子不同，不會與母親和被俘虜的孩子打仗」。

▲▼一輛被摧毀的裝甲運兵車 (APC) 在烏克蘭哈爾科夫的路邊。（圖／路透）

▲俄烏戰爭進入第7天，兩軍每天都有士兵陣亡、失蹤或被俘虜等消息。（圖／路透）

自俄烏2月24日正式爆發戰爭後，烏克蘭內政部就架設了一個網站，在上面公布所有被俘俄軍的影片或照片，讓其家屬協助指認。其中一名被俘俄軍的家屬看到影片後驚訝表示，他們根本不知道家人被派去打仗，還有俄兵以為只是到烏克蘭演習，結果居然是被派去攻打烏克蘭。
 

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
啦啦隊正妹捷運遇惡狼！　褲底被偷拍「活逮現行犯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聯大國壓倒性通過決議「譴責俄羅斯」　要求俄軍立刻撤出烏克蘭

烏克蘭「設立專線」給俄羅斯媽媽　快來接戰俘兒子回家

澤倫斯基願跟普丁直接對話　西方對俄制裁衝擊全球經濟

歐盟制裁白俄羅斯　限制木材、鋼鐵出口

快訊／「俄烏第2次談判」地點曝光　雙方代表團均在前往途中

俄外長：三次世界大戰將是核戰「結果具毀滅性」

俄羅斯7銀行遭逐出SWIFT　12日正式實施「有2間不在名單上」

開戰7天成煉獄！烏克蘭「逾2000平民喪生」　俄6000士兵陣亡

貿易商放棄與俄交易！歐洲天然氣價格「創歷史新高」　1天內漲60％

俄官員：陣亡士兵跟母親最後對話很感人，但全是假的！

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

澤倫斯基：人民為自由生存而戰　歐洲議會演說「全場起立鼓掌」

女兒「想讀政大」她秒勸：別去！　 女主播4分析釣出一排校友認同

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

「基輔電視塔」遭俄羅斯砲擊　電視頻道被斷...釀5平民死亡

首位陸大咖女星表態反戰！官方怒開鍘　曬央視主播「穿烏克蘭國旗色」被打臉

聯大國壓倒性通過決議「譴責俄羅斯」　要求俄軍立刻撤出烏克蘭

烏克蘭「設立專線」給俄羅斯媽媽　快來接戰俘兒子回家

澤倫斯基願跟普丁直接對話　西方對俄制裁衝擊全球經濟

歐盟制裁白俄羅斯　限制木材、鋼鐵出口

快訊／「俄烏第2次談判」地點曝光　雙方代表團均在前往途中

俄外長：三次世界大戰將是核戰「結果具毀滅性」

俄羅斯7銀行遭逐出SWIFT　12日正式實施「有2間不在名單上」

開戰7天成煉獄！烏克蘭「逾2000平民喪生」　俄6000士兵陣亡

貿易商放棄與俄交易！歐洲天然氣價格「創歷史新高」　1天內漲60％

俄官員：陣亡士兵跟母親最後對話很感人，但全是假的！

聯大國壓倒性通過決議「譴責俄羅斯」　要求俄軍立刻撤出烏克蘭

快訊／蘋果春季發表會「3／9凌晨發表」！有望推第三代iPhone SE

超兇電信正妹離職了！PO「奶壓桌照」畢業文被酸　她氣炸回應了

想考東大立誓《黑魂3》死一次就讀10小時書…6年後傳奇近況曝光

4000輛保時捷、賓利全沒了！貨輪遭巨浪拍翻「122億沉海底」

唐西奇在魔獸頭上補扣：我更能跳了　當詹皇面使出「德佬絕招」

烏克蘭「設立專線」給俄羅斯媽媽　快來接戰俘兒子回家

澤倫斯基願跟普丁直接對話　西方對俄制裁衝擊全球經濟

許瑋甯曝絕美床照！　網見「身上1亮點」狂催生邱澤：適合懷孕

台南永康深夜突停電！6576戶受影響　在地人氣炸：洗澡洗到一半耶

烏俄戰媽抱孩躲地下室治療　男童被炸傷醫救活：心在抖...

國際熱門新聞

烏克蘭逾2000平民喪生　俄6000士兵陣亡

39億全燒光！俄「Pantsir-S導彈系統」烏克蘭境內被燒毀

快訊／俄羅斯直升機入侵日本領空！

「俄烏第2次談判」地點曝光

俄外長：三次世界大戰將是核戰「結果具毀滅性」

拜登狠嗆普丁嗆「一句話」　網驚呆：美國要出手了？

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

俄陣亡士兵跟母親最後對話，攏是假！

6歲孩1個月嬰照殺　一家5人被俄軍擊斃

白俄總統秀出1地圖「普丁入侵計畫」全洩

《匿名者》號召鍵盤參戰！突破訊息封鎖

澤倫斯基願意跟普丁直接對話！

克里姆林宮：已準備今晚繼續談判

烏克蘭喊話俄媽媽：來帶兒子回家

更多熱門

相關新聞

歐盟制裁白俄羅斯　限制木材、鋼鐵出口

歐盟制裁白俄羅斯　限制木材、鋼鐵出口

歐洲聯盟（EU）輪值主席國法國今天宣布，歐盟外交官已核准對白俄羅斯實施新一波制裁，以懲罰它在俄羅斯侵略烏克蘭時扮演支援角色。

「俄烏第2次談判」地點曝光

「俄烏第2次談判」地點曝光

俄外長：三次世界大戰將是核戰「結果具毀滅性」

俄外長：三次世界大戰將是核戰「結果具毀滅性」

俄羅斯7銀行遭逐出SWIFT　12日正式實施

俄羅斯7銀行遭逐出SWIFT　12日正式實施

烏克蘭逾2000平民喪生　俄6000士兵陣亡

烏克蘭逾2000平民喪生　俄6000士兵陣亡

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯俄烏開戰俄烏談判

讀者迴響

熱門新聞

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

啦啦隊正妹捷運被偷拍褲底！　「活逮現行犯」：告到底

即／金門24歲警頭部中彈　急救無效亡

男偶像「把妻打流產」　現任女友稱：我是新沙袋

用力大便30分鐘！他突「癱軟馬桶上」送急診…結果醫驚呆

傻眼！高雄女衝診所痛喊要生了　脫褲見下體產出「子彈頭」

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

烏克蘭逾2000平民喪生　俄6000士兵陣亡

往生者最和善！接體員辭職5個月「0人來應徵」　他曝真正可怕一幕

39億全燒光！俄「Pantsir-S導彈系統」烏克蘭境內被燒毀

蔣萬安回應閃兵爭議！謝和弦道歉網笑了

台北BMW違規撞重機　逆向撞9車「女騎士亡」

更多

最夯影音

更多
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」
沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面