　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基願跟普丁直接對話　西方對俄制裁衝擊全球經濟

▲▼俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基將面對面對決？（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」進入第7天。「塔斯社」、「今日俄羅斯通訊社」等俄國媒體引述消息人士的話報導，烏克蘭總統澤侖斯基1日在接受媒體採訪時表示，願意跟俄總統普丁直接對話。

此外，近期西方國家不斷加碼對俄金融制裁，有專家警告，制裁的影響將不局限于俄羅斯一國，全球經濟或將隨之受創。

基輔電視塔受俄軍打擊，已暫時關閉

當地時間3月1日，烏克蘭基輔電視塔附近發生兩次爆炸。烏克蘭「國家緊急情況部」表示，俄羅斯軍隊當天對基輔電視塔發動砲擊，造成至少5人死亡、5人受傷。遭炮擊後該電視塔已暫時關閉，無法正常傳輸電視訊號，烏克蘭第24電視頻道和1+1電視頻道的播出將受到影響。

「俄羅斯衛星通訊社」報導，俄國防部發言人科納申科夫2日表示，為阻止對俄羅斯的資訊攻擊，俄軍已使用高精度武器對位於基輔的烏克蘭國家安全局及第72資訊心理戰中心實施了打擊。基輔電視塔已不能正常工作。消息稱，打擊未波及民宅。

「塔斯社」報導，俄羅斯國防部2日發布最新戰報稱，俄軍自「特別軍事行動」以來已造成烏克蘭1502處軍事設施癱瘓。其中，俄空軍徹底摧毀67個軍事設施。

俄媒稱澤倫斯基願意跟普丁直接對話

按照最初約定，俄烏雙方新一輪談判應在3月2日舉行。談判地點位於白俄羅斯與波蘭邊境。目前，雙方代表團暫未透露談判細節。據俄媒ukraina.ru稱，雙方代表團成員將在未來幾個小時內抵達會談地點。至於烏俄首輪談判，澤倫斯基1日表示，會談沒有取得預期想達到的結果。

據烏克蘭「獨立通訊社」消息，烏國總統辦公室顧問波多利亞克在社群媒體引述倫斯基的話說，俄方表達了自己的立場、以及結束戰爭的條件，烏方從中也得到了一些訊息。烏方將對這些立場和條件進行評估，藉此幫助對第二輪談判的舉行進行磋商。烏外長庫列巴1日表示，烏方認為需要這樣的談判，但不接受俄方的「最後通牒」。

另外據「俄羅斯衛星通訊社」消息，澤倫斯基1日在接受媒體採訪時表示，願意與普京直接對話。

▲▼超過2.2萬名散落歐洲各地的烏克蘭人準備從波蘭入境烏克蘭，擔起保家衛國的責任。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭第2大城哈爾科夫政府總部遭空襲。（圖／路透）

多方就俄烏局勢通話

美國總統拜登3月1日跟烏克蘭總統澤倫斯基通話，討論烏克蘭局勢以及美對烏援助問題。雙方的通話持續超過30分鐘。白宮隨後發布聲明稱，拜登在通話中強調了美國對烏克蘭的持續援助，包括正在進行的安全援助、經濟支持和人道主義援助。

俄羅斯總統普丁3月1日應邀跟委內瑞拉總統馬杜洛通電話，對烏克蘭局勢發展作出評價。據克里姆林宮網站消息，普丁跟馬杜各通話時強調，俄軍在烏克蘭的「特別軍事行動」目的是保護頓巴斯區平民，讓基輔承認頓內茨克和盧甘斯克兩個「共和國」，承認俄羅斯對克里米亞的主權，使烏克蘭「去軍事化」和「去納粹化」，確保烏國的中立地位和無核地位。

烏克蘭外長庫列巴3月1日跟中國國務委員兼外長王毅通電話時表示，結束戰事是烏方的最優先任務，烏方對談判解決烏克蘭問題持開放態度，懷著積極誠意對待烏俄談判。儘管當前談判進展並不順利，烏方仍保持冷靜，願繼續推進談判。

王毅稱，中方呼籲烏俄透過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力。王毅同時強調，針對戰事不斷擴大，當務之急是盡可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控，尤其是防止對平民的傷害和出現人道主義危機，還應確保人道主義援助安全及時准入。

3月1日，在莫斯科一家當地銀行營業大廳內，大批客戶正在等候辦理業務。針對俄羅斯在烏克蘭採取的軍事行動，美國及西方國家近期密集公布了一系列對俄的制裁措施，包括對俄金融系統。俄羅斯則強勢出抬一系列反制措施。

▲▼ 烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）政府總部遭空襲。（圖／路透）

烏克蘭第2大城哈爾科夫政府總部遭空襲。（圖／路透）

西方國家加碼對俄金融制裁或衝擊全球經濟

西方國家在金融領域不斷加碼對俄制裁。有專家警告，制裁的不良影響將不局限于俄羅斯一國，全球經濟或也將隨之震盪。 大西洋理事會高級研究員佛里德蘭德警告，美國對俄發動「最頂級」經濟制裁不僅將直接衝擊俄經濟、與俄有密切經濟聯繫的中東歐國家，也會對全球宏觀經濟和貨幣穩定造成破壞性影響。法國財長勒梅爾此前也承認，雖然對俄制裁「非常有效」，但也可能對歐盟產生負面影響。

「俄羅斯衛星通訊社」3月2日引述專家觀點報導，歐盟近期採取的一系列對俄制裁措施或將「引發大規模不良後果，導致經濟長期衰退」。報導以德國暫停「北溪-2號」天然氣管道專案認證程式為例，認為此舉會造成德國及其鄰國的能源價格不受控地飆升。

另外據美國《華爾街日報》近日報導，西方加碼對俄金融制裁或促使國際油價繼續飆升，導致農機用油及化肥價格上漲，造成農作物生產成本飆漲，最終進一步推高全球食品價格。

另一方面，在歐盟與加拿大決定對俄羅斯整體關閉領空後，美國總統拜登也在於3月1日宣布美國對俄羅斯關閉領空。2月28日，俄羅斯宣佈限制包括加拿大和歐洲多國在內的36國航班在俄領空飛行，以反制對俄禁飛令。

「路透社」之前報導分析稱，俄烏衝突引起的空域關閉影響了全球航空貨運業，或使新冠疫情期間已然大漲的航空運費再度飆升，並進一步衝擊全球供應鏈。

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
啦啦隊正妹捷運遇惡狼！　褲底被偷拍「活逮現行犯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聯大國壓倒性通過決議「譴責俄羅斯」　要求俄軍立刻撤出烏克蘭

烏克蘭「設立專線」給俄羅斯媽媽　快來接戰俘兒子回家

澤倫斯基願跟普丁直接對話　西方對俄制裁衝擊全球經濟

歐盟制裁白俄羅斯　限制木材、鋼鐵出口

快訊／「俄烏第2次談判」地點曝光　雙方代表團均在前往途中

俄外長：三次世界大戰將是核戰「結果具毀滅性」

俄羅斯7銀行遭逐出SWIFT　12日正式實施「有2間不在名單上」

開戰7天成煉獄！烏克蘭「逾2000平民喪生」　俄6000士兵陣亡

貿易商放棄與俄交易！歐洲天然氣價格「創歷史新高」　1天內漲60％

俄官員：陣亡士兵跟母親最後對話很感人，但全是假的！

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

澤倫斯基：人民為自由生存而戰　歐洲議會演說「全場起立鼓掌」

女兒「想讀政大」她秒勸：別去！　 女主播4分析釣出一排校友認同

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

「基輔電視塔」遭俄羅斯砲擊　電視頻道被斷...釀5平民死亡

首位陸大咖女星表態反戰！官方怒開鍘　曬央視主播「穿烏克蘭國旗色」被打臉

聯大國壓倒性通過決議「譴責俄羅斯」　要求俄軍立刻撤出烏克蘭

烏克蘭「設立專線」給俄羅斯媽媽　快來接戰俘兒子回家

澤倫斯基願跟普丁直接對話　西方對俄制裁衝擊全球經濟

歐盟制裁白俄羅斯　限制木材、鋼鐵出口

快訊／「俄烏第2次談判」地點曝光　雙方代表團均在前往途中

俄外長：三次世界大戰將是核戰「結果具毀滅性」

俄羅斯7銀行遭逐出SWIFT　12日正式實施「有2間不在名單上」

開戰7天成煉獄！烏克蘭「逾2000平民喪生」　俄6000士兵陣亡

貿易商放棄與俄交易！歐洲天然氣價格「創歷史新高」　1天內漲60％

俄官員：陣亡士兵跟母親最後對話很感人，但全是假的！

聯大國壓倒性通過決議「譴責俄羅斯」　要求俄軍立刻撤出烏克蘭

快訊／蘋果春季發表會「3／9凌晨發表」！有望推第三代iPhone SE

超兇電信正妹離職了！PO「奶壓桌照」畢業文被酸　她氣炸回應了

想考東大立誓《黑魂3》死一次就讀10小時書…6年後傳奇近況曝光

4000輛保時捷、賓利全沒了！貨輪遭巨浪拍翻「122億沉海底」

唐西奇在魔獸頭上補扣：我更能跳了　當詹皇面使出「德佬絕招」

烏克蘭「設立專線」給俄羅斯媽媽　快來接戰俘兒子回家

澤倫斯基願跟普丁直接對話　西方對俄制裁衝擊全球經濟

許瑋甯曝絕美床照！　網見「身上1亮點」狂催生邱澤：適合懷孕

台南永康深夜突停電！6576戶受影響　在地人氣炸：洗澡洗到一半耶

柴犬看到小姐姐興奮狂撲！ 男友頭綠綠的：不可以色色

國際熱門新聞

烏克蘭逾2000平民喪生　俄6000士兵陣亡

39億全燒光！俄「Pantsir-S導彈系統」烏克蘭境內被燒毀

快訊／俄羅斯直升機入侵日本領空！

「俄烏第2次談判」地點曝光

俄外長：三次世界大戰將是核戰「結果具毀滅性」

拜登狠嗆普丁嗆「一句話」　網驚呆：美國要出手了？

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

俄陣亡士兵跟母親最後對話，攏是假！

6歲孩1個月嬰照殺　一家5人被俄軍擊斃

白俄總統秀出1地圖「普丁入侵計畫」全洩

《匿名者》號召鍵盤參戰！突破訊息封鎖

澤倫斯基願意跟普丁直接對話！

克里姆林宮：已準備今晚繼續談判

烏克蘭喊話俄媽媽：來帶兒子回家

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

啦啦隊正妹捷運被偷拍褲底！　「活逮現行犯」：告到底

即／金門24歲警頭部中彈　急救無效亡

男偶像「把妻打流產」　現任女友稱：我是新沙袋

用力大便30分鐘！他突「癱軟馬桶上」送急診…結果醫驚呆

傻眼！高雄女衝診所痛喊要生了　脫褲見下體產出「子彈頭」

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

烏克蘭逾2000平民喪生　俄6000士兵陣亡

往生者最和善！接體員辭職5個月「0人來應徵」　他曝真正可怕一幕

39億全燒光！俄「Pantsir-S導彈系統」烏克蘭境內被燒毀

蔣萬安回應閃兵爭議！謝和弦道歉網笑了

台北BMW違規撞重機　逆向撞9車「女騎士亡」

更多

最夯影音

更多
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」
沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面