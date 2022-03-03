婆婆和男子在客廳上演動作片！人妻曝「八點檔離譜劇情」：很傻眼

▲媳婦抱怨婆婆整天跟男人在外面玩。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

不少人都認為八點檔劇情離譜，但現實生活中，真的有類似案例上演。一名人妻控訴，婆婆老愛哭窮、哭子女沒用，但實際上，婆婆根本什麼都沒付出，只知道跟男人在外面玩，甚至把人帶回客廳直接上演動作片，讓她很傻眼。

人妻在《靠北婆婆2.0》透露，婆婆非常鴨霸，常對家裡的人口出惡言、挑撥離間，每次都要吃好、穿好、用好，萬元起跳的那種，但跟朋友出去會故意穿得破爛不堪，讓別人以為子女不孝順；出去吃飯時，婆婆什麼都要搶第一個吃，愛吃的全部吃光光，不留給別人，甚至打包帶走，即使只剩菜渣也要包，好像家裡沒給她吃東西一樣。

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人妻表示，不僅如此，婆婆還每天都跟男人出去玩，在家喝醉酒，甚至直接在客廳上演動作片，讓她非常傻眼；更讓她氣憤的是，婆婆見到親戚就會哭說，子女都花她的錢買車買房，子女沒用，連孫子都是她養大的，為了照顧這個家很辛苦。

人妻抱怨，「婆婆是不是有幻想症？摳門得要死，怎可能會有錢，只顧自己吃飽穿暖的，所以小孩們都從高中開始靠自己努力打拚，因為妳這個媽媽整天只知道玩樂，只知道每天帶男人去飯店，不開心就把小孩通通趕出家門，連我的小姑們生孩子，妳都還在外面跟男人喝到爛醉，沒有一句關心，毫不在乎。」

她無奈地說，「當子女慢慢長大後，知道妳的種種行為後都不想理妳了，就開始又到處哭，裝得好可憐，妳演不累，我們都看到膩了。」貼文一出引起討論，網友紛紛留言「客廳上演太猛了」、「這婆婆的人生也太誇張了吧，這麼無恥」、「鄉土劇演的婆婆真實世界真的有」。

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