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俄官員：陣亡士兵跟母親最後對話很感人，但全是假的！

國際中心／綜合報導

俄羅斯「衛星通訊社」周二(1日)報導，俄羅斯駐聯合國第一副代波利安斯基(Dmitry Polyanskiy)表示，美國官員在描述俄羅斯在烏克蘭的軍事行動時「毫不掩飾地撒謊」。

美國副國務卿謝爾曼(Wendy Sherman)和國務院發言人普萊斯(Ned Price)之前在網路上發布了一段烏克蘭常駐聯合國代表基斯提亞(Sergiy Kyslytsya)發表演說的影片片段，期間這位烏克蘭外交官唸出了一則據稱是「一名俄羅斯士兵死前跟他母親的最後對話」。

基斯提亞指此一一訊息內容曝光了該名士兵在不知道爆發戰爭的情況下被送至前線。當中對話顯示：

母親：Ljosha你好嗎？怎麼那麼久沒回訊息？你真的在演習嗎？

士兵：媽媽，我沒在演習，我不在克里米亞。

母親：你在哪裡？爸爸問說能不能寄一個包裹給你。

士兵：什麼包裹？我現在只想吊死我自己。

母親：你在說什麼？發生了什麼事？

士兵：媽媽，我在烏克蘭，這是一場真正的戰爭。恐怕我們把這裡的一切都搞砸了，我們正在轟炸所有城市。我們被告知這邊的人民會張開雙臂歡迎我們，但他們並沒有，反而直接以肉身阻擋坦克，還罵我們是法西斯，媽媽這真的好難…。

▲▼俄羅斯軍隊在烏克蘭基輔發動攻擊。（圖／路透）

俄羅斯軍隊在烏克蘭基輔發動攻擊。（圖／路透）

有外國網友表示，該張對話截圖最早出現在推特上，事後被轉至網路論壇，最終被烏克蘭聯合國代表基斯提亞於聯合國的會議上唸出。普萊斯轉發這則影時寫道：「這是一位俄羅斯母親收到的兒子的最後訊息，她兒子已在烏克蘭陣亡。普丁總統將俄羅斯人的生命置於危險之中。」

波利安斯基對此作出回應說：「訊息內容很感人，但完全是假的！(俄國)士兵在戰鬥期間不能使用手機，尤其是可以上網的手機。他們也沒有攜帶許多假新聞中常說的所謂俄羅斯士兵被殺或被俘時在身上被找到的身分證明文件。」

在另一則推文中，波利安斯基發布了一個「打假指南」的連結，當中列出了西方政府和媒體最近幾天發布的數十張「有關烏克蘭危機」的照片，他表示這些照片被證實跟這場危機毫無關係。

報導指出，由於網路上產生大量跟俄羅斯在烏克蘭軍事行動有關的虛假訊息，美國傳統主流媒體也製作了識別虛假訊息的指南。

周一，俄羅斯駐聯合國代表內本齊亞(Vassily Nebenzia)針對與俄羅斯在烏克蘭行動相關的「假新聞」進行了澄清，其中包括所謂「俄羅斯軍隊故意針對平民(開槍）。」

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