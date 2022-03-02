《匿名者》號召鍵盤參戰！俄羅斯餐廳刷一排「普丁害我沒食慾」

▲「匿名者」向俄羅斯政府發動網路戰爭。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

烏俄衝突進入第6天，俄軍戰線停滯，遲未攻下任何烏克蘭重要城市，全球各國群起制裁，以實際行動聲援烏克蘭。對此，有醫療粉專就揭露，俄羅斯封鎖網路，不讓自己人民看到烏克蘭的訊息，因此為了讓更多俄羅斯人知道普丁在做什麼，《匿名者》（Anonymous）號召網友到Google Maps上的俄羅斯餐廳、景點留下「普丁入侵烏克蘭害我影響食慾」的言論，突破訊息封鎖。

醫護粉專「MedPartner 美的好朋友 」2日在臉書發文指出，俄羅斯封鎖網路，不讓自己人民看到烏克蘭的訊息，掩飾自己的侵略行為，「因此讓更多俄羅斯人知道普丁在做什麼爛事很重要！黑客組織 Anonymous 現在有一招可以突圍！歡迎大家鍵盤參戰！」

Go to Google Maps. Go to Russia. Find a restaurant or business and write a review. When you write the review explain what is happening in Ukraine.

Idea via @Konrad03249040 — Anonymous (@YourAnonNews) February 28, 2022

「MedPartner 美的好朋友 」分享「鍵盤參戰」的方法，首先，打開Google Maps，再到俄羅斯境內隨便找一個服務提供者，然後發表如「食物（服務）很棒，但是普丁入侵烏克蘭害我影響食慾。起來！起來反抗獨裁者！」等這類評論。

「MedPartner 美的好朋友 」還在文中提供翻譯好的俄文字句，「Еда была отличной! К сожалению, Путин испортил наши аппетиты, вторгшись в Украину. Противостаньте своему диктатору, прекратите убивать невинных людей! Ваше правительство лжет вам. Вставай!」並表示親自嘗試後已成功，「歡迎大家接力支援！」

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

文章一曝光，許多網友紛紛留言，「剛剛試了些點，可用唷！讚」、「直攻莫斯科的周邊，覺得好玩，而且我給五顆星」、「我在莫斯科隨意找三家餐廳成功用俄文評論了」、「聖彼得堡海邊附近的餐廳我都處理好了」、「有些人更猛，直接附上被轟炸的照片」、「我來負責海森威跟白俄羅斯好了」、「三顆星先給起來，等以後有過去品嚐再調整」。

據了解，這項活動是由知名駭客集團《匿名者》（Anonymous）所發起，號召網友們到Google Maps上的俄羅斯景點、餐廳，留下評論解釋烏克蘭正在發生的事情。另外Anonymous也說明，網友們可以留下5星評論，若是俄羅斯官方經營的，就可留下1星評論，此做法的主要用意是要傳達訊息給被俄羅斯總統普丁欺騙的平民百姓。

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