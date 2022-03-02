拜登狠嗆普丁嗆「一句話」　網驚呆：美國要出手了？

記者邱晟軒／綜合報導

美國總統拜登1日晚間（台灣時間2日上午）發表上任後首場國情咨文演說，針對正在延燒的烏克蘭、俄羅斯激烈戰火，拜登嚴肅警告「普丁想不到的事要發生了（Putin 'has no idea what's coming'）」，消息曝光後，立刻引起網友熱烈討論，臆測該句話背後含意，是否代表美國準備要出手了。

綜合路透社、SKY NEWS報導指出，美國總統拜登在國情咨文一開場，就正式下令禁止俄羅斯飛機通過美國領空，「今晚我宣布，我們將與盟國一起，對所有俄羅斯航班關閉美國領空，進一步孤立俄羅斯，進一步限縮他們的經濟。」

拜登嚴厲譴責，俄羅斯對於烏克蘭「有預謀和無端」的攻擊，同時讚揚與美國並肩的自由聯盟陣線，「美國和北約已經表明，西方國家與烏克蘭站在一起。」拜登更強硬誓言，俄羅斯總統普丁應「獨自承擔」入侵烏克蘭的責任，「他（普丁）想不到的事即將要發生了」。

貼文曝光後，立刻引起批踢踢八卦板網友熱烈討論，「美國除了出兵以外，我想不到還有什麼可以」、「是說在歐洲駐軍的美軍，終於要出手了嗎?」、「美國要參戰了？WW3.....」、「拜登開始學川普模式了」、「要開戰了嗎？」、「普丁被推翻吧...」、「拜登只說不會派軍隊到烏克蘭，沒說不會派到別地方打俄羅斯」。