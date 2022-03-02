「普丁要讓烏克蘭人種族滅絕！」　烏裔美議員：不是戰爭是屠殺

▲斯巴茨是美國首位烏克蘭裔的國會議員。（圖／臉書／Victoria Spartz）

記者王佩翊／編譯

美國國會議員維多利亞·斯巴茨（Victoria Spartz）是首位出生於烏克蘭的美國議員，然而身為烏克蘭裔的她萬萬沒想到，上任後僅僅一年，就遇到祖國遭到俄羅斯攻打的大事件，她甚至還有許多家人與朋友都還在烏克蘭接受戰火的荼毒。斯巴茨直言，這不只是一場戰爭，而是一個瘋狂的人想要對烏克蘭人進行「種族滅絕」。

根據CNN報導，現年43歲的烏克蘭裔美國眾議員斯巴茨是首個出生在烏克蘭的國會議員，她在2000年移民美國，並在2006年成為美國公民。她2021年1月首次當選眾議員，誰知道上任才一年就遇到家鄉遭到攻擊的情況。對於俄烏衝突，美國當局仍在討論應該如何應對，而擁有特殊身分連結的她必然有著更強烈的感受。

斯巴茨呼籲當局應該祭出更加嚴厲的制裁，並且立即提供更多的援助以及軍事資源給烏克蘭。她說，烏克蘭人民需要更多的武器，而不只是軍隊，因為他們希望能夠自己與俄羅斯軍隊對戰。她同時也提到難民問題，並呼籲外界多加關注相關議題。

斯巴茨在接受CNN採訪時強忍淚水說道，「我認為我們應該要了解烏克蘭的局勢，這已經不是戰爭，而是一個瘋狂的人對於烏克蘭所做的種族滅絕。」她直言，這就是一場屠殺行動，是對烏克蘭人的謀殺，然而這個自由的世界卻只是站在一旁觀看，如果不採取行動，普丁有可能會把所有人都殺掉。

據悉，斯巴茨仍有許多家人與朋友依然留在烏克蘭當地，包含她年邁的祖母。

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